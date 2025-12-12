OLG-Verfahren: So geht es im Streit zwischen CFC und Polster-Catering weiter

Chemnitz - Die Kosten aus dem ersten Prozess sind seit Freitagvormittag beziffert. Am Landgericht Chemnitz einigten sich die Chemnitzer FC Fußball GmbH und der ehemalige Sport-Vorstand Marc Arnold auf eine Abfindung von 93.000 Euro . Das Urteil im Rechtsstreit zwischen dem CFC und der Polster Sport Catering GmbH wird dagegen erst im neuen Jahr erwartet.

Die ehemalige CFC-Präsidentin Romy Polster am Freitag vor dem Sitzungssaal im Landesgericht (LG) Chemnitz. © Haertelpress

Vor dem Oberlandesgericht (OLG) Dresden fand am Donnerstag der erste Verhandlungstag im Berufungsverfahren statt. Es wurden ausschließlich Zeugen vernommen.

Im Mittelpunkt der Befragungen standen die Aussagen der ehemaligen CFC-Präsidentin Romy Polster, ihres Ehemanns Matthias Polster, des ehemaligen Geschäftsführers Marc Arnold sowie von Grit Hoffmann, die in ihrer damaligen Funktion als Prokuristin und Mitglied des CFC-Aufsichtsrates unter anderem mit kaufmännischen und buchhalterischen Themen befasst war.

Inhaltlich ging es am OLG Dresden um Sonderzahlungen im Zusammenhang mit dem DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Union Berlin sowie dem Sachsenpokalspiel gegen den FC Erzgebirge Aue in der Saison 2022/23. Zu klären ist die Frage, ob diese Sonderzahlungen im Sommer 2022 mündlich verbindlich zugesagt und in die Finanzierung der Saison 2022/23 eingeplant waren.

Fest steht, dass die in der ersten Instanz vorgelegte schriftliche Vereinbarung mit Datum vom 25. Juli 2022 erst im Mai 2023 angefertigt worden ist, also nachdem Fragen zur Vergütung der beiden Pokalspiele virulent geworden waren.