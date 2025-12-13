Chemnitzer FC: Das ist das Tabellenziel der Himmelblauen

Chemnitz - Geht der Chemnitzer FC auf einem einstelligen Tabellenplatz ins neue Jahr? Dafür muss am Samstag (14 Uhr) gegen den FSV Luckenwalde ein Heimsieg her.

CFC-Trainer Benjamin Duda (37) will am Samstag drei Punkte einfahren. © Picture Point/Gabor Krieg

Im Hinspiel verloren die Himmelblauen 1:2. "Am Samstag wollen wir das direkte Duell gegen den Tabellennachbarn für uns entscheiden", betont Trainer Benjamin Duda (37). Seit dem 4:1 am 2. November in Meuselwitz wartet sein Team auf einen Sieg (drei Unentschieden, eine Niederlage). Luckenwalde blieb zuletzt fünfmal in Folge sieglos.

"Es ist das letzte Spiel in diesem Jahr - und das auch noch zu Hause. Das wollen wir unbedingt gewinnen. Wir möchten uns mit einem positiven Gefühl verabschieden", so Duda. Er weiß: "Dieses Ergebnis bleibt die nächsten zwei Monate im Kopf."

Der Fußballlehrer schätzt Luckenwalde "als eine sehr dynamische, laufstarke Mannschaft ein. Trainerteam und sportliche Leitung arbeiten seit Jahren kontinuierlich zusammen. Die Mannschaft wurde im Sommer mit ihren Neuzugängen spürbar verstärkt."