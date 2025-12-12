Prozess beendet: Diese Abfindung zahlt CFC an Ex-Sportchef Marc Arnold

Chemnitz - Zähes Ringen um die Abfindung: Nach zwei Stunden war der Prozess am Freitag am Landgericht zwischen der Chemnitzer FC Fußball GmbH und dem ehemaligen CFC-Geschäftsführer und Sport-Vorstand Marc Arnold (54) beendet.

Ex-CFC-Sportchef Marc Arnold bekommt eine Abfindung von 93.000 Euro. © Harry Härtel

Die Vorsitzende Richterin Juliane Schäfer bemühte sich von Beginn an um einen Vergleich. Dieser kam nach fünf Sitzungsunterbrechungen - die Anwälte beider Seiten mussten sich immer wieder beraten - zustande.

Arnold bekommt eine Abfindung in Höhe von 93.000 Euro. Die Zahlung erfolgt ab 1. Februar 2026 in drei monatlichen Raten. Beide Seiten vereinbarten eine Widerrufsfrist bis zum 16. Januar 2026.

Die geladenen Zeugen, unter ihnen die ehemalige Vereinspräsidentin Romy Polster, konnten ohne Befragung den Gerichtssaal verlassen. Richterin Schäfer war von Beginn an bemüht, an diesem Freitag eine für beide Seiten akzeptable Lösung des Rechtsstreits zu finden.

Der CFC bot zunächst 90.000 Euro an. Arnolds Anwälte wollten 110.000 Euro und den Verzicht auf etwaige Regress-Ansprüche aus Arnolds Zeit als CFC-Geschäftsführer.