Drei Gegentore nach Standards! CFC verliert beim Aufsteiger Eilenburg

Chemnitz - Der Chemnitzer FC hat sich beim FC Eilenburg als dankbarer Gast präsentiert. Trotz früher Führung unterlag das Team von Trainer Christian Tiffert am Sonntag dem Aufsteiger vor 600 Zuschauern mit 2:3 (1:2).

CFC-Spieler Stanley Keller brachte die Himmelblauen in Eilenburg mit diesem Schuss in der Anfangsphase in Führung. © Marcus Hengst

Die Hausherren sicherten sich mit diesem Sieg am vorletzten Spieltag der Regionalliga Nordost endgültig den Klassenerhalt. Der CFC musste auf Kapitän Tobias Müller (10. Gelbe Karte) sowie den angeschlagenen Außenverteidiger Niclas Walther und Top-Torjäger Dejan Bozic verzichten.

Stanley Keller, der seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag noch nicht verlängert hat, brachte den ehemaligen Drittligisten nach Eckball von Nils Lihsek mit einem sehenswerten Schuss von der Strafraumgrenze in Führung.

Da war noch keine Viertelstunde rum. Innerhalb von fünf Minuten schenkte die Tiffert-Elf den Vorsprung her und geriet in Rückstand. Dem 1:1 ging ein Fehler von Torhüter David Wunsch voraus. Der segelte nach der Ecke von Arne Rühlemann am runden Leder vorbei. Quentin Seidel hatte leichtes Spiel und besorgte den Ausgleich (37.).

Ein weiterer Eckball brachte den FCE drei Minuten vor Ende der ersten Halbzeit in Führung. Erneut hatte keiner den am langen Pfosten lauernden Seidel im Blick. Der 21-Jährige köpfte zur umjubelten Führung für die Platzherren ein.