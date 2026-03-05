"Bedeutet mir viel!" CFC-Kapitän Müller macht die "200" voll

Chemnitz - Das Jubiläum von CFC-Kapitän Tobias Müller (32) ging angesichts des berauschenden 5:1-Heimsieges gegen Babelsberg medial etwas unter. Der Mittelfeld-Stratege bestritt an diesem Tag sein 200. Pflichtspiel für den Chemnitzer FC .

Tobias Müller (32) kam im Sommer 2018 aus Köln zum CFC und hat die 200er-Marke geknackt. © Picture Point/Roger Petzsche

Im Sommer 2018 kam Müller von Viktoria Köln zum damaligen Drittliga-Absteiger. Ein Jahr später feierte er mit dem Team den direkten Wiederaufstieg. Dreimal gewann Müller mit dem CFC den Sachsenpokal.

"Tobias steht wie kaum ein anderer für Verlässlichkeit, Leidenschaft und Identifikation mit unserem Verein. 200 Pflichtspiele sind ein Zeichen von Kontinuität, Loyalität und großer Vereinstreue. Er hat einen tollen Charakter, ist mit seinen menschlichen Eigenschaften auf und neben dem Platz ein absoluter Führungsspieler und deshalb völlig zu Recht ein großer Sympathieträger beim CFC", freut sich Geschäftsführer Uwe Hildebrand.

"Die acht Jahre sind schnell vergangen. Als ich nach Chemnitz gekommen bin, hätte ich es nicht für möglich gehalten, dass ich mal eine solche Marke knacken könnte", betont Müller.

Und weiter: "Ich hatte viele Mitspieler und Wegbegleiter, die ich mit dieser intensiven Zeit verbinde, weil wir sie gemeinsam gestaltet haben. All das bedeutet mir sehr viel, weil es eine Zeit ist, die mich in gewisser Hinsicht auch geprägt hat."