"Bedeutet mir viel!" CFC-Kapitän Müller macht die "200" voll

CFC-Kapitän Tobias Müller bestritt gegen Babelsberg sein 200. Pflichtspiel für den Chemnitzer FC.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Das Jubiläum von CFC-Kapitän Tobias Müller (32) ging angesichts des berauschenden 5:1-Heimsieges gegen Babelsberg medial etwas unter. Der Mittelfeld-Stratege bestritt an diesem Tag sein 200. Pflichtspiel für den Chemnitzer FC.

Tobias Müller (32) kam im Sommer 2018 aus Köln zum CFC und hat die 200er-Marke geknackt.  © Picture Point/Roger Petzsche

Im Sommer 2018 kam Müller von Viktoria Köln zum damaligen Drittliga-Absteiger. Ein Jahr später feierte er mit dem Team den direkten Wiederaufstieg. Dreimal gewann Müller mit dem CFC den Sachsenpokal.

"Tobias steht wie kaum ein anderer für Verlässlichkeit, Leidenschaft und Identifikation mit unserem Verein. 200 Pflichtspiele sind ein Zeichen von Kontinuität, Loyalität und großer Vereinstreue. Er hat einen tollen Charakter, ist mit seinen menschlichen Eigenschaften auf und neben dem Platz ein absoluter Führungsspieler und deshalb völlig zu Recht ein großer Sympathieträger beim CFC", freut sich Geschäftsführer Uwe Hildebrand.

"Die acht Jahre sind schnell vergangen. Als ich nach Chemnitz gekommen bin, hätte ich es nicht für möglich gehalten, dass ich mal eine solche Marke knacken könnte", betont Müller.

Und weiter: "Ich hatte viele Mitspieler und Wegbegleiter, die ich mit dieser intensiven Zeit verbinde, weil wir sie gemeinsam gestaltet haben. All das bedeutet mir sehr viel, weil es eine Zeit ist, die mich in gewisser Hinsicht auch geprägt hat."

153 Regionalliga-Einsätze für die Himmelblauen

Sein Profi-Debüt feierte Müller am 1. Februar 2013 in der 2. Liga im Trikot von Dynamo Dresden. Beim 0:0 gegen den MSV Duisburg stellte Trainer Peter Pacult den damals 19-Jährigen im Sturm an die Seite von Mickael Poté.

Nach den Stationen beim Halleschen FC (2015 bis 2017) und Viktoria Köln (2017/18) wechselte er zum CFC. Vor dem Nachholer am Donnerstagabend bei Chemie Leipzig stand Müller bei 153 Regionalliga-Einsätzen für die Himmelblauen.

Hinzu kommen jeweils 22 Spiele in der 3. Liga sowie im Landespokal und drei Einsätze im DFB-Pokal. Dabei erzielte der 32-Jährige 30 Treffer.

Titelfoto: Picture Point/Roger Petzsche

