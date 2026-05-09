Gelingt dem CFC die Revanche für das 0:4-Debakel in Zwickau?

Chemnitz - Das Beste kommt zum Schluss! Mit dem FSV Zwickau empfängt der Chemnitzer FC am Samstag (16 Uhr/MDR live) das Team der Stunde in der Regionalliga Nordost.

CFC-Trainer Benjamin Duda (37) hat mit seiner Mannschaft ein paar Angriffsvarianten einstudiert. © imago/HärtelPRESS

Die Mannschaft von Trainer Rico Schmitt (57) hat die letzten vier Spiele allesamt gewonnen und den Einzug ins Landespokal-Finale geschafft. In der Rückrunde war nur ein Verein um zwei Zähler besser als die Schwäne: der Hallesche FC.

"Wir treffen auf einen unglaublich formstarken Gegner", betont CFC-Trainer Benjamin Duda (37). Die jüngste Serie seines Teams kann sich ebenfalls sehen lassen: drei Siege in Folge. Platz sechs - das Mindest-Saisonziel der Himmelblauen - ist plötzlich wieder in Reichweite.

Und so hält Duda mit seinem Derby-Ziel nicht hinterm Berg: "Wir wollen am Samstag gewinnen."

Der Fußball-Lehrer verrät auch, wie dieses Vorhaben gelingen soll: "Der FSV ist eine Mannschaft, die sehr kompakt Fußball spielt und aus dieser Kompaktheit heraus immer wieder sehr gut in Umschaltmomente kommt."

Und weiter: "Für uns wird es darauf ankommen, mit dem Ballbesitz sorgfältig umzugehen, die Zwickauer nicht in ihre Umschaltmomente kommen zu lassen. Gleichzeitig wollen wir ihre Kompaktheit mit einigen Angriffsmustern bespielen, die wir im Training einstudiert haben."