Gelingt dem CFC die Revanche für das 0:4-Debakel in Zwickau?
Chemnitz - Das Beste kommt zum Schluss! Mit dem FSV Zwickau empfängt der Chemnitzer FC am Samstag (16 Uhr/MDR live) das Team der Stunde in der Regionalliga Nordost.
Die Mannschaft von Trainer Rico Schmitt (57) hat die letzten vier Spiele allesamt gewonnen und den Einzug ins Landespokal-Finale geschafft. In der Rückrunde war nur ein Verein um zwei Zähler besser als die Schwäne: der Hallesche FC.
"Wir treffen auf einen unglaublich formstarken Gegner", betont CFC-Trainer Benjamin Duda (37). Die jüngste Serie seines Teams kann sich ebenfalls sehen lassen: drei Siege in Folge. Platz sechs - das Mindest-Saisonziel der Himmelblauen - ist plötzlich wieder in Reichweite.
Und so hält Duda mit seinem Derby-Ziel nicht hinterm Berg: "Wir wollen am Samstag gewinnen."
Der Fußball-Lehrer verrät auch, wie dieses Vorhaben gelingen soll: "Der FSV ist eine Mannschaft, die sehr kompakt Fußball spielt und aus dieser Kompaktheit heraus immer wieder sehr gut in Umschaltmomente kommt."
Und weiter: "Für uns wird es darauf ankommen, mit dem Ballbesitz sorgfältig umzugehen, die Zwickauer nicht in ihre Umschaltmomente kommen zu lassen. Gleichzeitig wollen wir ihre Kompaktheit mit einigen Angriffsmustern bespielen, die wir im Training einstudiert haben."
CFC-Torjäger Bozic trainiert wieder mit
Beim Unternehmen Heimsieg kann Duda auf seinen erfolgreichsten Torjäger zurückgreifen. Dejan Bozic (33) trainierte in dieser Woche wieder mit.
Der 15-fache Saison-Torschütze hatte im Hinspiel die Riesenmöglichkeit zur frühen Führung verpasst. Danach gab es eine deftige 0:4-Packung für das Duda-Team.
Das wird im Sommer ordentlich erneuert. Wie Sportdirektor Chris Löwe (37) verriet, haben bereits sieben Neuzugänge die Verträge unterschrieben: "Ab Montag werden wir beginnen, die neuen Spieler peu à peu vorzustellen."
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