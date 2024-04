Dreierpack Damer und höchster Saisonsieg: CFC deklassiert die Hertha-Bubis!

Chemnitz - Der Chemnitzer FC hat schnell in die Erfolgsspur zurückgefunden. Eine Woche nach der 1:3-Heimniederlage gegen die VSG Altglienicke feierte die Mannschaft von Trainer Christian Tiffert am Sonntag bei der zweiten Mannschaft von Hertha BSC einen souveränen 5:0 (0:0)-Erfolg. Mann des Spiels: Angreifer Leon Damer mit seinem Dreierpack.

Angreifer Stephan Mensah, der in der Vorwoche gegen Altglienicke zu Spielbeginn draußen saß, rückte in Berlin wieder in die Chemnitzer Startelf. © Marcus Hengst

Farbe ins Spiel brachte zunächst nur der Unparteiische. Referee Chris Rauschenberg zückte in der Anfangsviertelstunde viermal den Gelben Karton! Auf Chemnitzer Seite erwischte es mit Niclas Walther und Felix Müller zwei Abwehrspieler.



Müller war für den angeschlagenen Jan Koch (Adduktoren) in die Startelf gerückt. Beim Aufwärmen brach mit Robert Zickert (muskuläre Probleme) der nächste Innenverteidiger weg. Ihn ersetzte Robert Berger. Für Nils Lihsek (Zerrung) spielte Stephan Mensah wieder von Beginn an.

Mensah leitete mit seinem Zuspiel auf Manuel Reutter die erste Möglichkeit für die Gäste ein. Reutters Abschluss bereitete Schlussmann Robert Kwasigroch keine Probleme (11.). In der 27. Minute zog Mensah nach Doppelpass mit Leon Ampadu selbst ab, der Ball segelte weit vorbei.

Nach der Kartenflut in der Anfangsphase war der erste Platzverweis nur eine Frage der Zeit. Nach einer halben Stunde erwischte es Joel da Silva Kiala, der nach Foul an Berger von Rauschenberg mit Gelb-Rot in die Kabine geschickt wurde.