Dreimal Aluminium, Platzverweis, keine Tore: CFC erkämpft Punkt in Greifswald
Greifswald - Mindestens einen Zähler wollte der Chemnitzer FC vom Greifswalder Bodden mitbringen und nach neun Regionalliga-Spielen mit mindestens einem Gegentor endlich wieder zu null spielen. Beides schaffte die Elf von Trainer Benjamin Duda am Samstagnachmittag: 0:0 endete die Partie beim Greifswalder FC.
Duda änderte seine Anfangsformation im Vergleich zur Vorwoche (1:1 gegen den BFC Dynamo) gleich auf drei Positionen. Artur Mergel, Domenico Alberico und Leon Damer rotierten ins Team. Neben dem verletzten Anton Rücker fielen Tobias Stockinger und Jonas Marx aus der Startelf.
Der wiedergenesene etatmäßige Kapitän Tobias Müller saß zunächst auf der Bank.
Vor 828 Zuschauern hätte Damer die Gäste früh in Führung bringen können. Nach einem Konter lief der Angreifer in der 5. Minute frei auf GFC-Torwart Jakub Jakubov zu und setzte die Kugel an den Querbalken.
Sechs Minuten später ging Maurizio Grimaldi, der bereits gegen den BFC Dynamo einen Strafstoß herausgeholt hatte, im Strafraum zu Boden. Das sah elfmeterverdächtig aus. Die Pfeife von Referee Kai Kaltwaßer aus Berlin blieb stumm.
Kurz darauf konnte sich CFC-Schlussmann Daniel Adamczyk beim Schuss von Tristan Wagner erstmals auszeichnen (13.). Dann köpfte Theo Harz den Ball an den Pfosten (15.).
Nach einem Freistoß beförderte Soufian Benyamina den Ball ins Tor (17.). Der Stürmer stand knapp im Abseits. Zweimal großes Glück für die Chemnitzer.
Trotz Überzahl keine Tore vom CFC in Greifswald
Nach dem Seitenwechsel sah der bereits verwarnte Greifswalder McMoordy Hüther nach Foul an Mergel die Gelb-Rote Karte. Das Duda-Team konnte mit der Überzahl zunächst nicht viel anfangen. Der GFC verteidigte diszipliniert, hielt die in Schwarz gekleideten Himmelblauen fern der Gefahrenzone.
In der Schlussphase erhöhten die Gäste die Schlagzahl. Alberico traf in der 75. Minute das Außennetz. Zuvor hatte Greifswald den Ball nach der Ecke nicht entscheidend geklärt.
Die Chemnitzer drückten, brachten das runde Leder aber einfach nicht an Jakubov, der unter anderem gegen Johannes Pistol (81.) stark parierte, vorbei. Zudem hatte Alberico Pech. Er setzte die Kugel ans Aluminium.
So endete auch der vierte Ausflug der Chemnitzer nach Greifswald mit einer Punkteteilung. Im Vorjahr trennten sich beide Teams 1:1. In den beiden Jahren davor endeten die Spiele jeweils torlos.
Titelfoto: Marcus Hengst