Dreimal Aluminium, Platzverweis, keine Tore: CFC erkämpft Punkt in Greifswald

Greifswald - Mindestens einen Zähler wollte der Chemnitzer FC vom Greifswalder Bodden mitbringen und nach neun Regionalliga -Spielen mit mindestens einem Gegentor endlich wieder zu null spielen. Beides schaffte die Elf von Trainer Benjamin Duda am Samstagnachmittag: 0:0 endete die Partie beim Greifswalder FC.

Der ehemalige Chemnitzer und heutige Greifswalder Torhüter Jakub Jakubov wurde vor dem Anpfiff für sein 300. Spiel in der Regionalliga Nordost geehrt. © Marcus Hengst

Duda änderte seine Anfangsformation im Vergleich zur Vorwoche (1:1 gegen den BFC Dynamo) gleich auf drei Positionen. Artur Mergel, Domenico Alberico und Leon Damer rotierten ins Team. Neben dem verletzten Anton Rücker fielen Tobias Stockinger und Jonas Marx aus der Startelf.

Der wiedergenesene etatmäßige Kapitän Tobias Müller saß zunächst auf der Bank.

Vor 828 Zuschauern hätte Damer die Gäste früh in Führung bringen können. Nach einem Konter lief der Angreifer in der 5. Minute frei auf GFC-Torwart Jakub Jakubov zu und setzte die Kugel an den Querbalken.

Sechs Minuten später ging Maurizio Grimaldi, der bereits gegen den BFC Dynamo einen Strafstoß herausgeholt hatte, im Strafraum zu Boden. Das sah elfmeterverdächtig aus. Die Pfeife von Referee Kai Kaltwaßer aus Berlin blieb stumm.

Kurz darauf konnte sich CFC-Schlussmann Daniel Adamczyk beim Schuss von Tristan Wagner erstmals auszeichnen (13.). Dann köpfte Theo Harz den Ball an den Pfosten (15.).

Nach einem Freistoß beförderte Soufian Benyamina den Ball ins Tor (17.). Der Stürmer stand knapp im Abseits. Zweimal großes Glück für die Chemnitzer.