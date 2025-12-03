CFC-Sportchef Löwe zieht Hinrunden-Bilanz und verrät, ob im Winter neue Spieler kommen
Chemnitz - 23 Punkte nach 17 Spieltagen für den Chemnitzer FC - das ist exakt die Ausbeute wie vor einem Jahr. "Wir haben das Budget wie im vergangenen Jahr und keine Monster-Entwicklung erwartet. Wir brauchen uns aber auch nicht in die Tasche zu lügen: Mit 23 Punkten nach der Hinrunde sind wir nicht zufrieden", betont Sportdirektor Chris Löwe (36).
Positiv hebt er die deutlich verbesserte Offensiv-Abteilung hervor. Mickrige zwölf Tore waren es nach der Hinrunde 2024/25. Die Trefferquote wurde verdoppelt.
Dass sich 24 erzielten Tore nicht in einer besseren Punkte-Ausbeute niederschlagen, liegt im Defensivverhalten begründet. Neun Gegentreffer waren es vor einem Jahr. Jetzt sind es 26 Tore, die das Team von Chefcoach Benjamin Duda kassierte.
"Robert Zickert war in der vergangenen Saison maßgeblich daran beteiligt, dass unsere Mannschaft so eine geringe Anzahl an Gegentoren kassierte. Er war im Sommer als Führungsspieler fester Bestandteil unserer Planungen. Sein Ausfall und anschließendes Karriereende kam zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt", erklärt Löwe.
Und weiter: "Die Saisonvorbereitung war nahezu beendet, die Kader-Planung auf dieser Position eigentlich abgeschlossen und der Markt an verfügbaren Innenverteidigern entsprechend überschaubar."
CFC-Sportchef Löwe über neue Verpflichtungen: "Wir werden im Januar nichts machen"
Die Himmelblauen brauchten eine schnelle Lösung. Sie holten Felix Müller (32) zurück. Ein Zickert-Ersatz war Müller bislang nicht.
"Zicke verkörperte die alte Schule: Er ging vornweg, übernahm Verantwortung und wurde auch mal laut. Die entstandene Lücke konnten wir mit unserer neu formierten Defensive bislang nicht schließen", weiß Löwe.
Werden die Chemnitzer in der Winterpause auf dem Transfermarkt aktiv oder setzen sie im Defensivverbund weiter auf die jungen Wilden um die im Sommer neu verpflichteten Julius Bochmann (20), Johannes Pistol (23) und Martial Ekui (22)?
"Wir werden im Januar nichts machen und vertrauen den Jungs, die da sind. Sie alle haben Entwicklungspotenzial", betont der Sportdirektor: "Wir wussten vorher, dass sie auch mal Fehler machen. Jetzt geht es darum, Konstanz in die Leistungen zu bringen und die Fehlerquoten zu minimieren."
Titelfoto: Picture Point/Gabor Krieg