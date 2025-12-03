CFC-Sportchef Löwe zieht Hinrunden-Bilanz und verrät, ob im Winter neue Spieler kommen

Chemnitz - 23 Punkte nach 17 Spieltagen für den Chemnitzer FC - das ist exakt die Ausbeute wie vor einem Jahr. "Wir haben das Budget wie im vergangenen Jahr und keine Monster-Entwicklung erwartet. Wir brauchen uns aber auch nicht in die Tasche zu lügen: Mit 23 Punkten nach der Hinrunde sind wir nicht zufrieden", betont Sportdirektor Chris Löwe (36).

Das plötzliche Karriereende von Robert Zickert (35) riss eine Lücke in die Defensive. © Picture Point/Gabor Krieg

Positiv hebt er die deutlich verbesserte Offensiv-Abteilung hervor. Mickrige zwölf Tore waren es nach der Hinrunde 2024/25. Die Trefferquote wurde verdoppelt.

Dass sich 24 erzielten Tore nicht in einer besseren Punkte-Ausbeute niederschlagen, liegt im Defensivverhalten begründet. Neun Gegentreffer waren es vor einem Jahr. Jetzt sind es 26 Tore, die das Team von Chefcoach Benjamin Duda kassierte.

"Robert Zickert war in der vergangenen Saison maßgeblich daran beteiligt, dass unsere Mannschaft so eine geringe Anzahl an Gegentoren kassierte. Er war im Sommer als Führungsspieler fester Bestandteil unserer Planungen. Sein Ausfall und anschließendes Karriereende kam zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt", erklärt Löwe.

Und weiter: "Die Saisonvorbereitung war nahezu beendet, die Kader-Planung auf dieser Position eigentlich abgeschlossen und der Markt an verfügbaren Innenverteidigern entsprechend überschaubar."