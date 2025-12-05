"Mehr Konstanz und Führungs-Kompetenz!": Mit diesen Zielen startet CFC-Trainer Duda in die Rückrunde

Aus der Hinrunden-Analyse heraus haben CFC-Trainer Benjamin Duda (37) und sein Trainerteam "die eine oder andere Idee, etwas zu verändern und zu optimieren".

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - In der vergangenen Saison konnte CFC-Trainer Benjamin Duda (37) in 22 von 27 Regionalliga-Spielen unter seiner Regie ein und dieselbe Startformation aufbieten. In der Hinrunde der aktuellen Serie war das aus verschiedenen Gründen (Sperren, Verletzungen, Erkrankungen) kein einziges Mal möglich.

Zuletzt standen die Spieler um Dejan Bozic (32) und die Fans mit hängenden Köpfen da. Das soll sich wieder ändern - am besten schon in Greifswald.
Das ist sicher ein entscheidender Grund für die schwankenden Leistungen der Himmelblauen, die mit ihrer Ausbeute (23 Punkte, 24:26 Tore) deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Das Gute: Die Top sechs bleiben in Reichweite. Dieses Ziel verfolgt Duda mit seinen Jungs auch weiterhin.

"Zunächst haben wir den Jahresabschluss im Blick", betont der Fußball-Lehrer, der mit den Chemnitzern am Samstag (14 Uhr) beim Greifswalder FC antreten muss und das Punktekonto aufbessern will. Eine Woche später folgt das letzte Spiel des Jahres vor heimischer Kulisse gegen den FSV Luckenwalde.

"In diesen beiden Partien geht es um unsere Etappenziele. Wir wollen das Jahr 2025 auf einem einstelligen Tabellenplatz abschließen. Dann hätten wir Tuchfühlung auf die Ränge sechs bis acht", erklärt Duda.

CFC-Coach Duda trainiert mit seiner Mannschaft vom 11. bis 20. Januar in Lara (Türkei)

Benjamin Duda (37) hatte zuletzt nicht viel Gutes auf seinem Zettel stehen. Vielleicht kann er sich in Greifswald einen Sieg notieren.
Ein weiteres kurzfristiges Ziel: endlich mal wieder zu null spielen. In den vergangenen neun Begegnungen schaffte das die Duda-Elf bekanntermaßen nicht.

Vom 11. bis 20. Januar trainiert der Chefcoach mit seiner Mannschaft zehn Tage lang in Lara/Türkei.

"Dort gilt es, sich so vorzubereiten, dass wir ab Februar in der Tabelle weiter klettern, dass wir uns qualitativ, in der Konstanz und in der Führungskompetenz innerhalb der Mannschaft verbessern", blickt Duda voraus.

Aus der Hinrunden-Analyse heraus habe er und sein Trainerteam "die eine oder andere Idee, etwas zu verändern und zu optimieren. Wir brauchen zuverlässige und konstante Leistungen."

