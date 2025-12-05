"Mehr Konstanz und Führungs-Kompetenz!": Mit diesen Zielen startet CFC-Trainer Duda in die Rückrunde

Chemnitz - In der vergangenen Saison konnte CFC -Trainer Benjamin Duda (37) in 22 von 27 Regionalliga-Spielen unter seiner Regie ein und dieselbe Startformation aufbieten. In der Hinrunde der aktuellen Serie war das aus verschiedenen Gründen (Sperren, Verletzungen, Erkrankungen) kein einziges Mal möglich.

Zuletzt standen die Spieler um Dejan Bozic (32) und die Fans mit hängenden Köpfen da. Das soll sich wieder ändern - am besten schon in Greifswald. © Picture Point/Gabor Krieg

Das ist sicher ein entscheidender Grund für die schwankenden Leistungen der Himmelblauen, die mit ihrer Ausbeute (23 Punkte, 24:26 Tore) deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Das Gute: Die Top sechs bleiben in Reichweite. Dieses Ziel verfolgt Duda mit seinen Jungs auch weiterhin.

"Zunächst haben wir den Jahresabschluss im Blick", betont der Fußball-Lehrer, der mit den Chemnitzern am Samstag (14 Uhr) beim Greifswalder FC antreten muss und das Punktekonto aufbessern will. Eine Woche später folgt das letzte Spiel des Jahres vor heimischer Kulisse gegen den FSV Luckenwalde.

"In diesen beiden Partien geht es um unsere Etappenziele. Wir wollen das Jahr 2025 auf einem einstelligen Tabellenplatz abschließen. Dann hätten wir Tuchfühlung auf die Ränge sechs bis acht", erklärt Duda.