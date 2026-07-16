16.07.2026 16:14 "Druck machen": CFC-Keeper Wunsch heizt den Konkurrenzkampf im Tor an

David Richter soll die neue Nummer eins im CFC-Tor werden. David Wunsch hingegen soll den Konkurrenzkampf anheizen und Richter unter Druck setzen.

Von Michael Thiele

Chemnitz - "Wir können uns bei 'Dave' mehr als nur bedanken, dass die Null hinten stand. Man muss so ehrlich sein, dass wir uns nicht beschweren dürfen, wenn die ersten fünfzehn Minuten einer hinten drin liegt", wusste Tom Baumgart (28) vom Chemnitzer FC, wer sich nach dem 3:0 gegen die SpVgg Unterhaching ein Sonderlob verdient hatte: Keeper David Wunsch (23).

David Wunsch (23) hielt gegen Unterhaching nicht nur diesen Ball, sondern auch die Null fest. © picture point/Sven Sonntag Der 23-Jährige parierte gegen den Bayern-Regionalligisten in der ersten Halbzeit bockstark, rettete damit seinen Vorderleuten sprichwörtlich den Allerwertesten und strahlte allgemein eine große Ruhe aus. "Ja, das kann man so sagen", feixte Wunsch hinterher im TAG24-Gespräch und ergänzte: "Dafür bin ich da. Wenn es klappt, umso besser. Aber schon geil, in die Halbzeit zu gehen und zu wissen, es hätte auch 3:0 für den Gegner stehen können." Zieht man den internen Plan heran, ist es vorerst eine der letzten Wunsch-Möglichkeiten gewesen, um sich zu beweisen. Für den Ligaalltag ist die Hackordnung festgelegt.

CFC-Keeper Wunsch über David Richter: "Wir pushen uns gegenseitig"