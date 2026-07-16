"Druck machen": CFC-Keeper Wunsch heizt den Konkurrenzkampf im Tor an
Chemnitz - "Wir können uns bei 'Dave' mehr als nur bedanken, dass die Null hinten stand. Man muss so ehrlich sein, dass wir uns nicht beschweren dürfen, wenn die ersten fünfzehn Minuten einer hinten drin liegt", wusste Tom Baumgart (28) vom Chemnitzer FC, wer sich nach dem 3:0 gegen die SpVgg Unterhaching ein Sonderlob verdient hatte: Keeper David Wunsch (23).
Der 23-Jährige parierte gegen den Bayern-Regionalligisten in der ersten Halbzeit bockstark, rettete damit seinen Vorderleuten sprichwörtlich den Allerwertesten und strahlte allgemein eine große Ruhe aus.
"Ja, das kann man so sagen", feixte Wunsch hinterher im TAG24-Gespräch und ergänzte: "Dafür bin ich da. Wenn es klappt, umso besser. Aber schon geil, in die Halbzeit zu gehen und zu wissen, es hätte auch 3:0 für den Gegner stehen können."
Zieht man den internen Plan heran, ist es vorerst eine der letzten Wunsch-Möglichkeiten gewesen, um sich zu beweisen. Für den Ligaalltag ist die Hackordnung festgelegt.
CFC-Keeper Wunsch über David Richter: "Wir pushen uns gegenseitig"
"Klar ist, dass David Richter [von Viktoria Köln, Anm. d. Red.] als Nummer eins geholt wurde und spielen soll. Meine Aufgabe besteht darin, ihm Druck zu machen und die habe ich, glaube ich, heute bestmöglich erfüllt", heizt Wunsch den Konkurrenzkampf an.
"Nur so können wir garantieren, dass wir weiterhin Spiele zu null haben. Er muss sich anstrengen, ich werde mich weiterhin anstrengen und so pushen wir uns gegenseitig", meint das Eigengewächs und bezieht auch das Torwarttraining mit Patrik Brencic (32) mit ein. Wunsch: "Ich habe das gemacht, was wir umsetzen sollen."
Drei Gegentore hat der Club in neun Testspielen bekommen, was erst mal für die defensive Leidenschaft spricht, findet Wunsch: "Da sind nicht nur die Torhüter für verantwortlich, sondern Dennis Slamar oder Jan Löhmannsröben machen da wie die Außenverteidiger einen richtig guten Job. Man sieht es auf dem Platz, dass jeder Bock hat, sich in den Ball hineinzuhauen und irgendwas dazwischen zu bekommen."
Und weiter: "Ist ein schönes Gefühl, defensiv so stabil zu sein!"
Titelfoto: Bildmontage: Picture Point/Sven Sonntag, IMAGO/HärtelPRESS