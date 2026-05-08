Ekui fällt nach Knie-OP aus, Walther geht: Plötzlich hat der CFC keinen Linksverteidiger mehr!

Chemnitz - Er kam im Sommer 2025 aus der Oberliga (Bayern Hof) zum Chemnitzer FC und schlug beim Viertligisten prächtig ein. Jetzt fällt er monatelang aus! Linksverteidiger Martial Ekui (22) hat sich aufgrund von anhaltenden Beschwerden im linken Knie einer Operation unterzogen.

Der Vertrag mit dem zweiten Linksverteidiger Niclas Walther (23) wurde nicht verlängert. © Picture Point/Roger Petzsche

Der Eingriff wurde in München durchgeführt. "Ekui konnte das Krankenhaus bereits verlassen und wird den weiteren Genesungsprozess in einem auf Profisportler spezialisierten Rehazentrum in Donaustauf absolvieren", teilte der Fußball-Regionalligist am Freitag mit.

Die umfangreichen Reha-Maßnahmen werden nach Angaben des CFC mehrere Monate in Anspruch nehmen. Damit fällt der talentierte Linksverteidiger für die komplette Hinrunde der neuen Saison aus.

Besonders bitter für die Chemnitzer: Der Vertrag mit dem zweiten Linksverteidiger Niclas Walther (23) wurde nicht verlängert. Das Eigengewächs wird den CFC zum Saisonende verlassen.

"Ich bin Dr. Manuel Köhne dankbar, dass der Eingriff erfolgreich verlaufen ist, auch wenn die Verletzung und der bevorstehende Reha-Prozess natürlich nicht einfach zu akzeptieren sind", sagte Ekui.

Er habe seit Anfang des Jahres immer wieder Probleme mit dem linken Knie gehabt und versucht, "so lange wie möglich an einer Operation vorbeizukommen. Jetzt war der Punkt erreicht, an dem es nicht mehr ging und ich an meine Gesundheit sowie meine Zukunft als Fußballprofi denken musste."