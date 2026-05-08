Ekui fällt nach Knie-OP aus, Walther geht: Plötzlich hat der CFC keinen Linksverteidiger mehr!
Chemnitz - Er kam im Sommer 2025 aus der Oberliga (Bayern Hof) zum Chemnitzer FC und schlug beim Viertligisten prächtig ein. Jetzt fällt er monatelang aus! Linksverteidiger Martial Ekui (22) hat sich aufgrund von anhaltenden Beschwerden im linken Knie einer Operation unterzogen.
Der Eingriff wurde in München durchgeführt. "Ekui konnte das Krankenhaus bereits verlassen und wird den weiteren Genesungsprozess in einem auf Profisportler spezialisierten Rehazentrum in Donaustauf absolvieren", teilte der Fußball-Regionalligist am Freitag mit.
Die umfangreichen Reha-Maßnahmen werden nach Angaben des CFC mehrere Monate in Anspruch nehmen. Damit fällt der talentierte Linksverteidiger für die komplette Hinrunde der neuen Saison aus.
Besonders bitter für die Chemnitzer: Der Vertrag mit dem zweiten Linksverteidiger Niclas Walther (23) wurde nicht verlängert. Das Eigengewächs wird den CFC zum Saisonende verlassen.
"Ich bin Dr. Manuel Köhne dankbar, dass der Eingriff erfolgreich verlaufen ist, auch wenn die Verletzung und der bevorstehende Reha-Prozess natürlich nicht einfach zu akzeptieren sind", sagte Ekui.
Er habe seit Anfang des Jahres immer wieder Probleme mit dem linken Knie gehabt und versucht, "so lange wie möglich an einer Operation vorbeizukommen. Jetzt war der Punkt erreicht, an dem es nicht mehr ging und ich an meine Gesundheit sowie meine Zukunft als Fußballprofi denken musste."
Bei der Kaderplanung muss der Ausfall von Martial Ekui (22) berücksichtigt werden
Der Eingriff wurde von Sportmediziner Dr. Köhne in der Privatklinik "Orthopädische Chirurgie München" durchgeführt. Köhne gehört als Leitender Mannschaftsarzt der deutschen Ski-Nationalmannschaft zu den renommiertesten Kniespezialisten in Deutschland.
"Zunächst wünsche ich Martial im Namen der gesamten Mannschaft und des Vereins gute Besserung und einen optimalen Heilungsverlauf. Er hat sich in den zurückliegenden Monaten trotz der Beschwerden stets bestmöglich in den Dienst der Mannschaft gestellt. Das rechnen wir ihm hoch an", betonte CFC-Sportdirektor Chris Löwe (37).
"Dennoch haben wir gemeinsam im Interesse unseres Spielers entschieden, dass dieser Eingriff zum jetzigen Zeitpunkt unumgänglich ist, damit er künftig wieder frei aufspielen kann."
Löwe ergänzte mit Blick auf den Aus- bzw. Wegfall beider Linksverteidiger: "Den mehrmonatigen Ausfall von Martial müssen wir bei der Kaderplanung selbstverständlich entsprechend berücksichtigen. Wir sind darauf vorbereitet."
Titelfoto: Bildmontage: Picture Point/Roger Petzsche, Picture Point/Gabor Krieg