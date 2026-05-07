Neun Spieler sind im Sommer weg! Wann präsentiert der CFC endlich die ersten Neuen?
Chemnitz - Beim Fußball-Regionalligisten Chemnitzer FC steht im Sommer ein großer personeller Umbruch ins Haus.
Zahlreiche Leistungsträger werden bzw. müssen gehen. Die Verträge mit Kapitän Tobias Müller (32), Stammkeeper Daniel Adamczyk (23), Niclas Walther (23), Leon Damer (26), Artur Mergel (28), Felix Müller (28), Anton Rücker (25) und Niclas Erlbeck (33) laufen Ende Juni aus. Innenverteidiger Dario Gebuhr (23), der im Winter auf Leihbasis kam, kehrt zu seinem Stammverein Hansa Rostock zurück.
Neun Spieler sind ab Juli weg. Doch wer verstärkt die Mannschaft von Trainer Benjamin Duda (37)? Sportdirektor Chris Löwe (37) hatte Mitte April auf der Mitgliederversammlung einige erfahrene Neuzugänge angekündigt. Seitdem ist es still geworden.
Am Freitag auf der Pressekonferenz gab Löwe den anwesenden Medienvertretern ein Update. Spielernamen verriet er nicht. "Die Planungen für die kommenden Saison laufen seit einiger Zeit."
Löwe weiter: "Die letzten acht bis zehn Wochen waren sehr intensiv: viele Telefonate, viele persönliche Gespräche. Stand heute ist es so, dass wir sieben neue Spieler unter Vertrag haben. Es gibt verschiedene Gründe, warum wir diese noch nicht bekanntgegeben haben."
CFC-Torjäger Bozic wieder fit, aber bleibt er auch bei den Himmelblauen?
Ein Grund: Die Spieler kämpfen mit ihren jetzigen Vereinen noch um Punkte, um das Erreichen bestimmter Saisonziele. Doch am Montag soll es endlich so weit sein. "Dann", so Löwe, "werden wir anfangen, die Spieler, die ab Sommer im Trikot des Chemnitzer FC auflaufen werden, peu à peu vorzustellen".
Für die Saison 2026/2027 stehen aktuell diese Spieler unter Vertrag: Maurizio Grimaldi (23), Tom Baumgart (28), Domenico Alberico (28), Jonas Marx (21), Tobias Stockinger (26), Johannes Pistol (24), Julius Bochmann (20), Martial Ekui (22) und Roman Eppendorfer (23).
Bleiben soll auch Top-Torjäger Dejan Bozic (33). Der 15-fache Saison-Torschütze hat seine Verletzung auskuriert und wird im Derby gegen den FSV Zwickau wieder dabei sein.
"Da gibt es keine neuen Informationen", sagte Löwe am Freitag zum Thema Vertragsverlängerung. Bozic besitzt ein Arbeitspapier bis 30. Juni 2026 mit Option für weitere zwölf Monate.
Titelfoto: Picture Point/Gabor Krieg