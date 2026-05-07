Neun Spieler sind im Sommer weg! Wann präsentiert der CFC endlich die ersten Neuen?

Chemnitz - Beim Fußball-Regionalligisten Chemnitzer FC steht im Sommer ein großer personeller Umbruch ins Haus.

CFC-Sportdirektor Chris Löwe (37) hat bisher sieben neue Spieler für die Himmelblauen gefunden. © Picture Point/Gabor Krieg

Zahlreiche Leistungsträger werden bzw. müssen gehen. Die Verträge mit Kapitän Tobias Müller (32), Stammkeeper Daniel Adamczyk (23), Niclas Walther (23), Leon Damer (26), Artur Mergel (28), Felix Müller (28), Anton Rücker (25) und Niclas Erlbeck (33) laufen Ende Juni aus. Innenverteidiger Dario Gebuhr (23), der im Winter auf Leihbasis kam, kehrt zu seinem Stammverein Hansa Rostock zurück.

Neun Spieler sind ab Juli weg. Doch wer verstärkt die Mannschaft von Trainer Benjamin Duda (37)? Sportdirektor Chris Löwe (37) hatte Mitte April auf der Mitgliederversammlung einige erfahrene Neuzugänge angekündigt. Seitdem ist es still geworden.

Am Freitag auf der Pressekonferenz gab Löwe den anwesenden Medienvertretern ein Update. Spielernamen verriet er nicht. "Die Planungen für die kommenden Saison laufen seit einiger Zeit."



Löwe weiter: "Die letzten acht bis zehn Wochen waren sehr intensiv: viele Telefonate, viele persönliche Gespräche. Stand heute ist es so, dass wir sieben neue Spieler unter Vertrag haben. Es gibt verschiedene Gründe, warum wir diese noch nicht bekanntgegeben haben."