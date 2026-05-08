Paukenschlag beim CFC: Legende Robert Zickert verlässt nach sechs Jahren den Verein!
Chemnitz - Vor einem dreiviertel Jahr beendete Robert Zickert (36) aus gesundheitlichen Gründen seine aktive Laufbahn. Jetzt nimmt er ein zweites Mal Abschied und verlässt den Chemnitzer FC!
"Nach vielen gemeinsamen Jahren, in denen Robert Zickert den Verein als Leistungsträger, Führungsspieler und Identifikationsfigur geprägt hat, wird dieser den Verein zum 31. Juli 2026 verlassen", teilte der Fußball-Regionalligist am Freitag mit.
Die Trennung kommt überraschend. Im August des vergangenen Jahres, als Zickert sein Karriereende verkündete, hieß es noch: "Bis auf Weiteres unterstützt er als Assistent der Geschäftsführung unter der Leitung von Geschäftsführer Uwe Hildebrand das Team um Geschäftsstellenleiter Tommy Haeder und Sportdirektor Chris Löwe."
Zickert war in den vergangenen Wochen immer häufiger in Trainingskleidung zu sehen. Er fungierte neben Niclas Hoheneder als zweiter Co-Trainer des Regionalliga-Teams.
"Beide Seiten blicken mit großem Respekt und Dankbarkeit auf die gemeinsame Zeit zurück", hieß es am Freitag von Seiten des Vereins.
"Der CFC war und ist für mich weit mehr als ein Arbeitgeber. Ich durfte hier als Spieler und auch im vergangenen Jahr in neuer Funktion viele besondere Momente erleben. Ich blicke mit großer Dankbarkeit und Wertschätzung auf diese gemeinsame Zeit zurück", wird Zickert zitiert.
Robert Zickert wird dem CFC immer verbunden bleiben
Nach fast 25 Jahren im Leistungssport beendet der Innenverteidiger im August 2025 mit sofortiger Wirkung seine aktive Laufbahn aufgrund eines auffälligen Blutwertes. Für den CFC spielte der langjährige Kapitän des 1. FC Lok Leipzig von 2020 bis 2025.
"Bei den Verantwortlichen und insbesondere Geschäftsführer Tommy Haeder sowie Sportdirektor Chris Löwe möchte ich mich dafür bedanken, dass ich nach meinem Karriereende die Möglichkeit erhalten habe, direkt in die Geschäftsstelle zu wechseln und so einen Einblick in die andere Seite des Fußballgeschäfts zu bekommen", betonte Zickert.
"Ebenso danke ich ausdrücklich Cheftrainer Benjamin Duda, der mich mit offenen Armen in sein Trainerteam aufgenommen und voll integriert hat. Die gesammelten Eindrücke waren sehr wertvoll. Auch wenn die Zusammenarbeit nun in ein paar Wochen endet, bleibt meine Verbundenheit zum CFC immer bestehen."
"Robert blieb auch nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn unserem Verein verbunden. Er brachte seine Erfahrung, seine Persönlichkeit und seine besondere Beziehung zu Fans, Mannschaft und Umfeld in seine Tätigkeit für den CFC ein. Mit Robert verlieren wir eine großartige Persönlichkeit und einen wichtigen Mitarbeiter, der aufgrund seines Engagements, seiner Integrität und Verlässlichkeit hohe Anerkennung innerhalb des Vereins genießt", erklärte Geschäftsführer Tommy Haeder.
Was Robert Zickert ab Juli machen wird, teilte der CFC am Freitag nicht mit.
Titelfoto: Picture Point/Gabor Krieg