Paukenschlag beim CFC: Legende Robert Zickert verlässt nach sechs Jahren den Verein!

Chemnitz - Vor einem dreiviertel Jahr beendete Robert Zickert (36) aus gesundheitlichen Gründen seine aktive Laufbahn . Jetzt nimmt er ein zweites Mal Abschied und verlässt den Chemnitzer FC !

Nach fast 25 Jahren im Leistungssport beendete Robert Zickert (36) im August 2025 mit sofortiger Wirkung seine aktive Laufbahn aufgrund gesundheitlicher Probleme. © Picture Point/Gabor Krieg

"Nach vielen gemeinsamen Jahren, in denen Robert Zickert den Verein als Leistungsträger, Führungsspieler und Identifikationsfigur geprägt hat, wird dieser den Verein zum 31. Juli 2026 verlassen", teilte der Fußball-Regionalligist am Freitag mit.

Die Trennung kommt überraschend. Im August des vergangenen Jahres, als Zickert sein Karriereende verkündete, hieß es noch: "Bis auf Weiteres unterstützt er als Assistent der Geschäftsführung unter der Leitung von Geschäftsführer Uwe Hildebrand das Team um Geschäftsstellenleiter Tommy Haeder und Sportdirektor Chris Löwe."

Zickert war in den vergangenen Wochen immer häufiger in Trainingskleidung zu sehen. Er fungierte neben Niclas Hoheneder als zweiter Co-Trainer des Regionalliga-Teams.

"Beide Seiten blicken mit großem Respekt und Dankbarkeit auf die gemeinsame Zeit zurück", hieß es am Freitag von Seiten des Vereins.

"Der CFC war und ist für mich weit mehr als ein Arbeitgeber. Ich durfte hier als Spieler und auch im vergangenen Jahr in neuer Funktion viele besondere Momente erleben. Ich blicke mit großer Dankbarkeit und Wertschätzung auf diese gemeinsame Zeit zurück", wird Zickert zitiert.