Energie, Intensität, Mut: CFC zeigt gegen Union Berlin eine beachtliche Frühform

Chemnitz - Der Chemnitzer FC ist zwei Wochen vor dem Regionalliga-Start bereits beachtlich stark drauf! Die Himmelblauen starteten mit einem Achtungserfolg in die heiße Phase der Vorbereitung. Vor 5213 Zuschauern rangen sie dem 1. FC Union Berlin ein 1:1 (0:1) ab.

Die Himmelblauen feiern Jonas Marx (21) und seinen Treffer zum 1:1. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Marin Ljubicic (24) hatte den Bundesligisten in der 25. Minute in Führung gebracht. Jonas Marx (21) erzielte in der 76. Minute den verdienten Ausgleich. Anschließend war für die Elf von CFC-Trainer Benjamin Duda (38) sogar der Sieg drin. Amadeus Zamora (19) traf vier Minuten vor Spielende den Pfosten.

"Ich wollte Energie, Intensität und eine Mannschaft sehen, die mutig nach vorn spielt. Alles das war im sehr guten, teilweise im Top-Bereich. In den letzten zehn Minuten hatten wir Union am Rande einer Niederlage", war Duda mit dem frischen Auftritt seiner Jungs höchst zufrieden.

Das traf auch auf Routinier Andreas Geipl (34) zu. Er ist der neue Kapitän der Himmelblauen. "Eine gute Leistung. Darauf können wir aufbauen. Union ist zwar in der Vorbereitung noch nicht so weit wie wir - aber es ist ein Erstligist. Jetzt geht es darum, die kleinen Abspielfehler oder Ballverluste, gerade in der eigenen Hälfte, abzustellen."

Erfreulich: Nach drei Wochen Vorbereitung hinterließ nicht nur die erste Elf der Chemnitzer einen guten Eindruck. Auch die Jungs, die ab der 60. Minute und später aufs Feld kamen, machten ordentlich Betrieb. Der Konkurrenzkampf tobt. Jeder will am 1. Spieltag (25. Juli) bei Hertha BSC II. in der Startelf stehen.