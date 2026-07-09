Trainer Duda legt sich fest: Dieser Spieler ist der neue CFC-Kapitän!

Chemnitz – Nach dem Weggang von Tobias Müller (33, Vertrag lief Ende Juni aus) stand fest: Der Chemnitzer FC braucht einen neuen Mannschaftskapitän.

Andreas Geipl (34) wird neuer CFC-Kapitän. © Harry Härtel/Haertelpress

In den Testspielen wanderte die Spielführer-Binde. Jetzt hat sich Trainer Benjamin Duda (38) festgelegt: Neuzugang Andreas Geipl (34) wird Kapitän der Himmelblauen!

Der erfahrene Mittelfeldspieler, der vom Drittligisten Jahn Regensburg kam und mit dem 1. FC Heidenheim 2023 den Aufstieg in die Bundesliga feierte, führt die Mannschaft bereits am Donnerstagabend im Testspiel-Kracher gegen den Bundesligisten 1. FC Union Berlin (Anstoß 18.30 Uhr) mit der Kapitänsbinde aufs Spielfeld.

"Bevor wir in der Saisonvorbereitung ins Fine-Tuning gehen und uns nun mit stärkeren Gegnern messen, haben wir im Trainerteam die Eindrücke der ersten drei Wochen intensiv ausgewertet. Dabei hat sich sehr schnell ein klares Bild ergeben: Andreas Geipl bringt genau die Führungsqualitäten und soziale Kompetenz mit, die wir uns von unserem Kapitän wünschen", betonte Trainer Duda.

Der Fußball-Lehrer zu den weiteren Gründen: "Darüber hinaus hat Andreas in der bisherigen Zeit bei uns gezeigt, dass er eine sportliche Leistungsfähigkeit und Fitness besitzt, die uns verstärkt und auf der Ankerposition der Sechs stabilisiert. Er trägt unsere Ideen in die Mannschaft, in die Kabine und auf den Platz - deshalb ist die Entscheidung, ihm die Kapitänsbinde zu übertragen, für uns nur folgerichtig."