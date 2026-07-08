Fans sind begeistert: So sieht das neue neue CFC-Heimtrikot aus
Chemnitz - Himmelblau und weiß: Der Chemnitzer FC stellte am Mittwoch sein neues Heimtrikot vor. Dabei werden die beiden Vereinsfarben ganz bewusst in den Vordergrund gestellt.
Das Flügel-Duo Maurizio Grimaldi (23) und Domenico Alberico (27) sowie die beiden Neuzugänge Andreas Geipl (34) und Jan Löhmannsröben (35) steiften sich das neue Shirt über, posierten damit in der Chemnitzer Innenstadt. Damit soll die Verbindung zwischen Stadt und Verein unterstrichen werden.
Das neue Heimtrikot setzt den Fokus ganz bewusst auf die Vereinsfarben. "Himmelblau und Weiß bestimmen das Design und stehen sinnbildlich für die Identität des Chemnitzer FC. Genau diese Werte spiegeln sich auch im neuen Heimtrikot für die Saison 2026/27 wider", teilt der Verein mit.
Die Nadelstreifen-Elemente sollen dem Shirt eine dynamische Optik verleihen - ohne den klassischen Charakter kaputtzumachen, heißt es.
Dazu kommt ein 3D-Vereinslogo auf der Brust. Auf dem Nacken steht das Gründungsdatum, der 15. Januar 1966. Zusätzlich wurden Kontraststreifen an Kragen und Ärmelbund eingearbeitet.
Auf Instagram veröffentlichte der Verein ein Video der neuen Trikots. Die Fans sind völlig begeistert. "Richtig geiles Trikot", schreibt ein Fan. "Sieht toll aus", fand ein weiterer.
Premiere für neues Heimtrikot am Donnerstagabend
Die CFC-Spieler werden das neue Heimtrikot erstmals am Donnerstagabend tragen. Um 18.30 empfangen die Himmelblauen im "eins-Stadion - An der Gellertstraße" auf Union Berlin.
Beim CFC sind alle heiß auf das Match. "Für mich ist das ein Duell mit Pokalcharakter", sagte Cheftrainer Benjamin Duda (38).
Übrigens: Erst vor wenigen Wochen stellte der CFC sein Auswärtstrikot vor. Das besteht aus einem edlen Dark-Navy-Look mit dezenten Strukturstreifen und himmelblauen Akzenten.
Damit ist die Garderobe für die neue Saison komplett.
Titelfoto: Chemnitzer FC