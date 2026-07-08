08.07.2026 16:42 Fans sind begeistert: So sieht das neue neue CFC-Heimtrikot aus

Der Chemnitzer FC präsentiert sein neues Heimtrikot. Dabei werden die beiden Vereinsfarben in den Vordergrund gestellt.

Von Fabian Windrich

Chemnitz - Himmelblau und weiß: Der Chemnitzer FC stellte am Mittwoch sein neues Heimtrikot vor. Dabei werden die beiden Vereinsfarben ganz bewusst in den Vordergrund gestellt.

Andreas Geipl (34, l.), Jan Löhmannsröben (35, M.) Domenico Alberico (27, r) und Maurizio Grimaldi (23, unten) stellten das neue Trikot vor. © Chemnitzer FC Das Flügel-Duo Maurizio Grimaldi (23) und Domenico Alberico (27) sowie die beiden Neuzugänge Andreas Geipl (34) und Jan Löhmannsröben (35) steiften sich das neue Shirt über, posierten damit in der Chemnitzer Innenstadt. Damit soll die Verbindung zwischen Stadt und Verein unterstrichen werden.



Das neue Heimtrikot setzt den Fokus ganz bewusst auf die Vereinsfarben. "Himmelblau und Weiß bestimmen das Design und stehen sinnbildlich für die Identität des Chemnitzer FC. Genau diese Werte spiegeln sich auch im neuen Heimtrikot für die Saison 2026/27 wider", teilt der Verein mit.



Die Nadelstreifen-Elemente sollen dem Shirt eine dynamische Optik verleihen - ohne den klassischen Charakter kaputtzumachen, heißt es.



Dazu kommt ein 3D-Vereinslogo auf der Brust. Auf dem Nacken steht das Gründungsdatum, der 15. Januar 1966. Zusätzlich wurden Kontraststreifen an Kragen und Ärmelbund eingearbeitet.



Auf Instagram veröffentlichte der Verein ein Video der neuen Trikots. Die Fans sind völlig begeistert. "Richtig geiles Trikot", schreibt ein Fan. "Sieht toll aus", fand ein weiterer.

Das neue Heimtrikot setzt den Fokus bewusst auf die Vereinsfarben. © Chemnitzer FC

Premiere für neues Heimtrikot am Donnerstagabend