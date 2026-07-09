Marx-Tor und Pfosten-Treffer: CFC verpasst Überraschungssieg gegen Erstligist Union Berlin
Chemnitz - Der Chemnitzer FC bleibt in der Saison-Vorbereitung ohne Niederlage. Vor 5213 Zuschauern erkämpfte der Fußball-Regionalligist am Donnerstagabend gegen den Bundesligisten 1. FC Union Berlin ein achtbares 1:1 (0:1).
Die Partie wurde 15 Minuten später angepfiffen. Die Gäste standen bei der Anreise aus der Hauptstadt im Stau.
CFC-Trainer Benjamin Duda beorderte sechs Neuzugänge in die Anfangself. Die erste Großchance des Spiels gehörte den Gastgebern. Nach dem ersten Eckball für Chemnitz legte Domenico Alberico für Ron Berlinski auf.
Der Mittelstürmer hatte zwölf Meter vor dem Tor freie Schussbahn und setzte den Ball knapp über den Querbalken (8. Minute).
Zehn Minuten später stand nach einem Konter Maurizio Grimaldi frei im Strafraum der Berliner. Den Schuss des Angreifers parierte Union-Keeper Carl Klaus.
Der bekam danach nichts mehr zu tun. Die Gäste legten jetzt einen Gang zu und gingen in der 25. Minute in Führung. Der Freistoß von Jan Löhmannsröben landete vor den Füßen des Gegners.
Die Berliner schalteten sofort um. Andrej Ilic flankte von der linken Seite. Marin Ljubicic versenkte die Kugel mit der Hacke im Chemnitzer Tor.
CFC-Spieler Jonas Marx gleicht aus, danach Pfosten-Treffer-Pech für den CFC
Ilic hätte noch vor der Pause erhöhen können. Sein Kopfball landete in den Armen von CFC-Torhüter David Richter (35.).
Der gebürtige Berliner bekam sechs Minuten nach dem Seitenwechsel die nächste Möglichkeit, sich auszuzeichnen. Beim Flachschuss von Linus Güther war Richter auf dem Posten.
Während die Gäste nach der ersten Halbzeit ihre Anfangself komplett ausgetauscht hatten, wechselte Duda nach einer Stunde sechs neue Spieler ein. Unter anderem David Vogt.
Der Mittelfeldspieler hatte in der 70. Minute den Ausgleich auf dem Fuß, konnte mit dem schwachen Schuss Schlussmann Matheo Raab nicht überwinden.
Das schaffte Jonas Marx in der 76. Minute. Der Mittelstürmer profitierte von der starken Vorarbeit von Maximilian Fesser. Der ließ seinen Gegenspieler aussteigen, ging zur Grundlinie durch und bediente Marx im Zentrum.
Amadeus Zamora hatte vier Minuten vor dem Abpfiff Pech. Der 19-Jährige setzte den Ball im Fallen an den rechten Pfosten.
Für die Chemnitzer geht’s bereits am Samstag mit dem Test gegen den Drittliga-Absteiger 1. FC Schweinfurt weiter. Die Partie wird um 14 Uhr in Frankenberg angepfiffen.
Titelfoto: picture point/Sven Sonntag