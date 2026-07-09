Marx-Tor und Pfosten-Treffer: CFC verpasst Überraschungssieg gegen Erstligist Union Berlin

Chemnitz - Der Chemnitzer FC bleibt in der Saison-Vorbereitung ohne Niederlage. Vor 5213 Zuschauern erkämpfte der Fußball-Regionalligist am Donnerstagabend gegen den Bundesligisten 1. FC Union Berlin ein achtbares 1:1 (0:1).

Ein Spektakel in Chemnitz: 5213 Zuschauer waren zum CFC-Duell gegen Union Berlin gekommen. © picture point/Sven Sonntag

Die Partie wurde 15 Minuten später angepfiffen. Die Gäste standen bei der Anreise aus der Hauptstadt im Stau.

CFC-Trainer Benjamin Duda beorderte sechs Neuzugänge in die Anfangself. Die erste Großchance des Spiels gehörte den Gastgebern. Nach dem ersten Eckball für Chemnitz legte Domenico Alberico für Ron Berlinski auf.

Der Mittelstürmer hatte zwölf Meter vor dem Tor freie Schussbahn und setzte den Ball knapp über den Querbalken (8. Minute).

Zehn Minuten später stand nach einem Konter Maurizio Grimaldi frei im Strafraum der Berliner. Den Schuss des Angreifers parierte Union-Keeper Carl Klaus.

Der bekam danach nichts mehr zu tun. Die Gäste legten jetzt einen Gang zu und gingen in der 25. Minute in Führung. Der Freistoß von Jan Löhmannsröben landete vor den Füßen des Gegners.

Die Berliner schalteten sofort um. Andrej Ilic flankte von der linken Seite. Marin Ljubicic versenkte die Kugel mit der Hacke im Chemnitzer Tor.