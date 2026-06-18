Entschieden! Mit diesem Sponsor auf dem Trikot startet der CFC in die Saison

Chemnitz - Starkes Statement! Der Chemnitzer FC kann auch in den kommenden drei Jahren auf seinen Haupt- und Trikotsponsor bauen. Die "Carola Apotheke" verlängert ihren Sponsoring-Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Darüber informierte der Fußball-Regionalligist am Donnerstag.

Die "Carola Apotheke" bleibt für drei weitere Jahre der Trikotsponsor vom Chemnitzer FC. © CFC

Bereits seit 2015 gehört das Familienunternehmen zur himmelblauen Sponsoren-Familie. Seit 2023 ziert die "Carola Apotheke" die Trikot-Brust der Spieler. Mit der nun vereinbarten Verlängerung wächst die Partnerschaft auf insgesamt 14 (!) gemeinsame Jahre an.

"Die Carola Apotheke begleitet den CFC seit vielen Jahren. Sie hat unseren Weg in guten wie in schwierigen Zeiten mitgetragen. Dass wir nun gemeinsam einen Drei-Jahres-Vertrag abschließen konnten, ist das Ergebnis einer vertrauensvollen Zusammenarbeit und einer gemeinsamen Überzeugung davon, wohin sich dieser Verein entwickeln soll", betonte CFC-Geschäftsführer Tommy Haeder.

Er weiß: "Solche Partnerschaften entstehen nicht über Nacht. Sie wachsen durch Verlässlichkeit, Offenheit und das gemeinsame Ziel, den CFC nachhaltig erfolgreich aufzustellen."

Carola Börner, Inhaberin der Carola Apotheke, erklärte: "Mit dieser nachhaltigen Verlängerung möchten wir ein klares Bekenntnis zum CFC abgeben. Die Entwicklung des Vereins überzeugt uns. Für uns ist diese Partnerschaft längst mehr als Sponsoring. Sie ist Ausdruck unserer Verbundenheit mit dem Verein, der Stadt Chemnitz und den vielen Menschen, die sich tagtäglich für den CFC engagieren."