Entschieden! Mit diesem Sponsor auf dem Trikot startet der CFC in die Saison
Chemnitz - Starkes Statement! Der Chemnitzer FC kann auch in den kommenden drei Jahren auf seinen Haupt- und Trikotsponsor bauen. Die "Carola Apotheke" verlängert ihren Sponsoring-Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Darüber informierte der Fußball-Regionalligist am Donnerstag.
Bereits seit 2015 gehört das Familienunternehmen zur himmelblauen Sponsoren-Familie. Seit 2023 ziert die "Carola Apotheke" die Trikot-Brust der Spieler. Mit der nun vereinbarten Verlängerung wächst die Partnerschaft auf insgesamt 14 (!) gemeinsame Jahre an.
"Die Carola Apotheke begleitet den CFC seit vielen Jahren. Sie hat unseren Weg in guten wie in schwierigen Zeiten mitgetragen. Dass wir nun gemeinsam einen Drei-Jahres-Vertrag abschließen konnten, ist das Ergebnis einer vertrauensvollen Zusammenarbeit und einer gemeinsamen Überzeugung davon, wohin sich dieser Verein entwickeln soll", betonte CFC-Geschäftsführer Tommy Haeder.
Er weiß: "Solche Partnerschaften entstehen nicht über Nacht. Sie wachsen durch Verlässlichkeit, Offenheit und das gemeinsame Ziel, den CFC nachhaltig erfolgreich aufzustellen."
Carola Börner, Inhaberin der Carola Apotheke, erklärte: "Mit dieser nachhaltigen Verlängerung möchten wir ein klares Bekenntnis zum CFC abgeben. Die Entwicklung des Vereins überzeugt uns. Für uns ist diese Partnerschaft längst mehr als Sponsoring. Sie ist Ausdruck unserer Verbundenheit mit dem Verein, der Stadt Chemnitz und den vielen Menschen, die sich tagtäglich für den CFC engagieren."
Der Vertrag bis 2029 ist "ein außergewöhnliches starkes Zeichen"
Zur Unternehmensgruppe von Carola Börner gehören die "Carola Apotheke" in Rabenstein, die "Medicus-Apotheke" sowie die "Kastanien-Apotheke". Das Unternehmen engagiert sich seit Jahren intensiv im Chemnitzer Sport und insbesondere beim CFC.
"Ein Vertrag bis 2029 ist für den CFC ein außergewöhnlich starkes Zeichen. Die Carola Apotheke zeigt damit nicht nur Vertrauen in den Verein, sondern auch in die Menschen, die aktuell Verantwortung tragen. Diese Entscheidung strahlt weit über die Trikot-Brust hinaus und unterstreicht, dass unser Weg wahrgenommen und unterstützt wird", meinte CFC-Geschäftsführer Uwe Hildebrand.
Er hofft: "Gleichzeitig kann eine solche Verlängerung auch für andere Partner ein Signal sein, sich langfristig beim CFC zu engagieren und Teil unserer Entwicklung zu werden."
Titelfoto: Bildmontage: Haertelpress, CFC