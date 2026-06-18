Modern, hochwertig, selbstbewusst: Mit diesem edlen Trikot läuft der CFC auswärts auf

Chemnitz - Auf diesen Tag warten die Fans jedes Jahr ganz besonders: der Tag, an dem das neue Saison-Trikot ihres Lieblingsvereins präsentiert wird. Beim Fußball-Regionalligisten Chemnitzer FC war es am Donnerstagabend so weit.

Am Donnerstag wurde das CFC-Auswärtstrikot vorgestellt. © Chemnitzer FC

Im Rahmen des öffentlichen Trainings - Beginn um 18 Uhr im Stadion an der Gellertstraße - stellen die Himmelblauen ihr neues Auswärtstrikot für die Saison 2026/27 vor. Das ist auch sofort im Fanshop erhältlich. Preis: 74,95 Euro.

"Unser neues Auswärtstrikot steht für den Weg, den wir als Club eingeschlagen haben. Das Navyblau wirkt modern, hochwertig und selbstbewusst. Gleichzeitig erinnert uns der Nackenspruch mit unserem Gründungsdatum daran, wo wir herkommen", erklärt CFC-Geschäftsführer Uwe Hildebrand.

Er betont: "Genau diese Verbindung aus Tradition und Zukunft macht den CFC aus. Gemeinsam mit JAKO und unseren Partnern ist ein Trikot entstanden, das unsere Identität hervorragend widerspiegelt."

In einem edlen Dark-Navy-Look mit dezenten Strukturstreifen und himmelblauen Akzenten wird die Mannschaft von Cheftrainer Benjamin Duda künftig in fremden Stadien auflaufen.

Modern, hochwertig und selbstbewusst verbindet das neue Jersey die Zukunft des Vereins mit seiner über 60-jährigen Geschichte. Präsentiert wurde das Trikot von den Kreativspielern Tom Baumgart (28) und Tobias Stockinger (26) sowie Neuzugang Ron Berlinski (31).