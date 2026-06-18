Modern, hochwertig, selbstbewusst: Mit diesem edlen Trikot läuft der CFC auswärts auf
Chemnitz - Auf diesen Tag warten die Fans jedes Jahr ganz besonders: der Tag, an dem das neue Saison-Trikot ihres Lieblingsvereins präsentiert wird. Beim Fußball-Regionalligisten Chemnitzer FC war es am Donnerstagabend so weit.
Im Rahmen des öffentlichen Trainings - Beginn um 18 Uhr im Stadion an der Gellertstraße - stellen die Himmelblauen ihr neues Auswärtstrikot für die Saison 2026/27 vor. Das ist auch sofort im Fanshop erhältlich. Preis: 74,95 Euro.
"Unser neues Auswärtstrikot steht für den Weg, den wir als Club eingeschlagen haben. Das Navyblau wirkt modern, hochwertig und selbstbewusst. Gleichzeitig erinnert uns der Nackenspruch mit unserem Gründungsdatum daran, wo wir herkommen", erklärt CFC-Geschäftsführer Uwe Hildebrand.
Er betont: "Genau diese Verbindung aus Tradition und Zukunft macht den CFC aus. Gemeinsam mit JAKO und unseren Partnern ist ein Trikot entstanden, das unsere Identität hervorragend widerspiegelt."
In einem edlen Dark-Navy-Look mit dezenten Strukturstreifen und himmelblauen Akzenten wird die Mannschaft von Cheftrainer Benjamin Duda künftig in fremden Stadien auflaufen.
Modern, hochwertig und selbstbewusst verbindet das neue Jersey die Zukunft des Vereins mit seiner über 60-jährigen Geschichte. Präsentiert wurde das Trikot von den Kreativspielern Tom Baumgart (28) und Tobias Stockinger (26) sowie Neuzugang Ron Berlinski (31).
Deshalb entschied sich der CFC für den dunklen Blauton
Die Grundfarbe Dark Navy steht sinnbildlich für den Weg, den der CFC in den vergangenen Jahren eingeschlagen hat. Sie vereint Modernität, Professionalität und Ambition mit den Werten eines traditionsreichen Fußballvereins.
Unterstützt wird dieser Eindruck durch ein hochwertiges Strukturmuster auf der Vorderseite, das dem Trikot zusätzliche Tiefe und Dynamik verleiht.
Besondere Akzente setzen die vollständig in Himmelblau gehaltenen Logos, Sponsorenaufdrucke sowie Vereins- und Spielernamen. Das hochwertige 3D-Silikonlogo auf der Brust sorgt dabei für eine besonders edle Optik. Im Nacken findet sich mit dem Gründungsdatum "15. Januar 1966" ein bewusst platzierter Verweis auf die Vereinsgeschichte.
Besonders danken die Himmelblauen ihren Trikotpartnern: "Hauptsponsor Carola Apotheke, der seine Partnerschaft erst am Donnerstag langfristig bis 2029 verlängert hat, verzichtet ebenso wie die weiteren Trikotpartner bewusst auf die Verwendung der eigenen Unternehmensfarben und ordnet die Markenpräsenz dem Gesamtbild des Trikots unter."
Neben der Carola Apotheke (Trikot-Brust) sind auch die Logos von Gottwald & Pönisch sowie Management A&P auf den Ärmeln und der Pönisch Grundbesitz GmbH auf dem Rücken vollständig in Himmelblau.
Titelfoto: Chemnitzer FC