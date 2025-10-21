Er kam aus der Oberliga, jetzt verlängert Spieler vorzeitig beim CFC

Chemnitz - Er kam im Sommer aus der Oberliga, fasste in Chemnitz sofort Fuß und wird nach dem 12. Spieltag in der Regionalliga Nordost mit einem neuen Arbeitspapier belohnt: Maurizio Grimaldi (23) hat beim CFC vorzeitig bis Sommer 2028 verlängert!

Maurizio Grimaldi (23, r.) war in der laufenden Saison bereits bei 14 Pflichtspielen im Einsatz. © Picture Point / Gabor Krieg

Der 1,73 Meter große Offensivspieler war im Sommer von USI Lupo-Martini Wolfsburg aus Niedersachsen nach Sachsen gewechselt und stand in den vergangenen Wochen immer in der Startelf der Himmelblauen.

"Maurizio hat sich in kürzester Zeit an das Tempo und die Intensität der Regionalliga angepasst und sich zu einem unserer Leistungsträger entwickelt. Wir sehen in ihm das Potenzial, diese Entwicklung weiter fortzusetzen. Wenn er seinen Trainingsfleiß, seine Eigenmotivation und seinen Einsatz beibehält, wird er in den kommenden Jahren noch besser werden", erklärt CFC-Sportdirektor Chris Löwe.

Der ehemalige Bundesliga-Profi lobt Grimaldi mit diesen Worten: "Mit seinem Tempo und seiner Spielintelligenz bringt er bereits jetzt außergewöhnliche Qualitäten für diese Liga mit. Er geht mutig in Eins-gegen-eins-Situationen, reißt Lücken für seine Mitspieler und hat ein gutes Auge für gefährliche Räume. Für uns war schnell klar, dass wir ihn langfristig an den CFC binden wollen."

In der aktuellen Saison kommt Grimaldi bislang auf 14 Pflichtspieleinsätze, davon zwölf in der Regionalliga Nordost. Er stand bisher in jeder Ligapartie auf dem Platz, achtmal in der Startelf. In der laufenden Saison kommt er auf ein Tor und zwei Vorlagen (wettbewerbsübergreifend).