Kantersieg gegen Drittliga-Absteiger: CFC setzt dickes Ausrufezeichen

Chemnitz/Frankenberg - Der Chemnitzer FC setzt das nächste Ausrufezeichen. Vor 555 Zuschauern gewannen die Himmelblauen am Samstag gegen Drittliga-Absteiger 1. FC Schweinfurt klar und deutlich 4:0 (2:0). Gespielt wurde auf der Jahnkampfbahn in Frankenberg.

555 Zuschauer sahen am Samstag in Frankenberg einen starken Auftritt des CFC. © Marcus Hengst

Zwei Tage nach dem 1:1-Achtungserfolg gegen den Bundesligisten 1. FC Union Berlin mischte Trainer Benjamin Duda seine Startformation durch. Nur ein Quartett (Torwart David Richter, Domenico Alberico, Dennis Slamar und Ken Tchouangue) begann erneut.

Ein Himmelblauer fehlte komplett: Tom Baumgart. Der 28-Jährige hatte frei bekommen. Und das aus einem guten Grund: Baumgart heiratete am Samstag seine jahrelange Freundin Marie-Therese. TAG24 wünscht den frisch Vermählten alles Gute!

Der CFC ging früh in Führung. Alberico wurde im Strafraum vom Torwart Julian Brätz von den Beinen geholt. Schiedsrichter Jens Klemm aus Gröditz zeigte nach fünf Minuten Spielzeit auf den Punkt.

Ein Fall für Johannes Pistol. Der Mittelfeldspieler verwandelte sicher: 1:0 für die Duda-Elf. Die blieb weiter am Drücker und legte zehn Minuten nach. Jonas Marx - der Mittelstürmer hatte bereits beim 1:1 gegen Union getroffen - umkurvte Brätz und schob aus spitzem Winkel ein.

Marx hatte fünf Minuten später das 3:0 auf dem Fuß. Ein Schweinfurter bekam noch den Fuß dazwischen, klärte im letzten Moment.