Erneute OP: CFC-Spieler Max Roscher verpasst komplette Hinrunde

Das ist bitter! CFC-Spieler Max Roscher (20) musste sich einer weiteren Sprunggelenk-Operation unterziehen und fällt für den Rest des Jahres aus. © Picture Point/Gabor Krieg

"Die Hinrunde werde ich komplett verpassen. Ich hoffe, dass ich danach wieder mein altes Leistungsniveau erreichen kann", sagt Roscher.

Das Unheil nahm am 27. November seinen Lauf. Die Himmelblauen waren in Feierlaune, fegten unter Flutlicht den FC Carl Zeiss Jena vom Rasen. Roscher stand in der Startelf und musste nach einer Stunde verletzt raus.



Die Verletzung im linken Sprunggelenk ist bis heute nicht ausgeheilt. "Ich habe es für einige Zeit mit Aufbautraining probiert, war aber nie beschwerdefrei", berichtet das Chemnitzer Eigengewächs.

In der vergangenen Woche unterzog sich Roscher in der renommierten Sportklinik Halle/Saale beim Spezialisten Dr. Kay Brehme einer weiteren Operation.



"Der linke Fuß ist erneut in Gips. Die nächsten Wochen kann ich nicht viel machen", bedauert der Angreifer: "Die Sehnen wurden gestrafft und mit zwei Ankern fixiert. Außerdem wurde gleich noch ein Knorpelschaden behoben. Der Arzt hat mir am Tag nach der OP direkt Mut zugesprochen."