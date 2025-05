Falschaussage von CFC-Vorstand Gebhart erzürnt Nachwuchs-Eltern: "Schlag ins Gesicht für die Jungs"

Beim 3:1 gegen den CFC am letzten Spieltag kamen beim FCB drei 19-Jährige, neun 18-Jährige und fünf 17-Jährige zum Einsatz.

Er präzisiert: "Die überaus erfolgreiche Saison der 'U19' beruht auf harter Arbeit der Jungs, die zum Teil ihren Schulabschluss parallel dazu absolvieren mussten - und auf der Vorarbeit und Begleitung all ihrer Trainer von der 'U10' bis zur 'U19' im NLZ sowie der Unterstützung durch ihre Eltern."

"Wenn eine Person des Vorstands wissentlich die sportliche Leistung von Vereinsmitgliedern herabwürdigt, um sich selbst profilieren zu wollen, so sollte die Eignung dieser Person für das Amt hinterfragt werden", meint "U19"-Coach Torsten Wappler (46).

TAG24 sah die Aufstellungen der Gegner in der Runde durch. Ergebnis: Gebharts Aussage ist nicht haltbar.

"Die Gegner treten dort oft mit 'U17'- oder 'U16'-Spielern an", meinte Vorstandsmitglied Franz Gebhart (29) zum Erfolg der Wappler-Schützlinge, die in der Hauptrunde auf Bayern München, Werder Bremen, den 1. FC Köln (alle drei stehen mittlerweile im Halbfinale um die Meisterschaft) sowie Schalke 04 und den 1. FC Heidenheim trafen.

Mannschaftsleiter Andreas Heinz, Cheftrainer Torsten Wappler und Torjäger Nico Künzel (v.l.n.r.). © Thomas von Baer

"Wer sich mit unserer Mannschaft beschäftigt, wüsste das", sagt Andreas Heinz. Er ist Mannschaftsleiter der himmelblauen "U19" und Vater von Nico Künzel, der mit neun Toren in 14 Partien in der Vorrunde maßgeblichen Anteil an einer der besten Saisons hatte, die je eine Nachwuchsmannschaft des CFC gespielt hat.

Im Zuge des NLZ-Bebens, so scheint es, wird dies nun heruntergespielt.

Heinz, adressiert an Gebharts Aussage, man messe sich nur mit "U17"- und "U16"-Spielern: "Das ist eine Frechheit und ein Schlag ins Gesicht für die Jungs, die sich den Arsch aufreißen und mit Stolz das CFC-Wappen tragen. Ich habe in so vielen Spielen keinen vom Vorstand gesehen. Da fehlt einfach die Wertschätzung."

Werte und Respekt sind Worte, die gerne wie eine Monstranz vor sich hergetragen werden - wenn es halt passt. "Den Begriff 'Werte' dürfen sie bitte streichen. Wie man sich verhält, das ist keine Wertschätzung von Leistung", findet Thomas von Baer.

Sein Sohn, Josua von Baer, ist Kapitän der "U19" und nach TAG24-Infos bei anderen Klubs begehrt. Ihm wurde nach unseren Informationen vom CFC ein Angebot für die erste Mannschaft gemacht, genauso wie Torjäger Nico Künzel oder Luca Löwelt.

CFC-Sportdirektor Chris Löwe negierte die Berichterstattung von TAG24 auf der MV. Aus "U19"-Kreisen wurde aber genau dies nochmals nachdrücklich bestätigt.