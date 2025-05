FC Eilenburg verrät Wechsel: Torjäger Marx geht zum CFC!

Chemnitz - Offiziell will der Chemnitzer FC am Dienstag den nächsten Neuzugang bekanntgeben. Doch der abgebende Verein war schneller!

Der kann Verstärkungen für die Offensive gut gebrauchen. Der zweitbeste Torjäger, Jongmin Seo (23), verlässt die Himmelblauen. Der Südkoreaner erzielte in 28 Spielen acht Tore. Marx traf noch öfter. Er ging mit elf Treffern aus der Saison.

Erst vor einer Woche standen sich die Eilenburger, die sich mit dem Punkt in Plauen zum Klassenerhalt zitterten, und die Chemnitzer gegenüber. Der FCE trotzte der Mannschaft von Trainer Benjamin Duda (36) ein 2:2 ab. Zweimal lag der FCE in Führung. Der Torschütze zum frühen 1:0 hieß Jonas Marx.

Stürmer Jonas Marx (20) verlässt den FC Eilenburg. Das gaben die Muldestädter nach dem 1:1 am Sonntag beim Absteiger VFC Plauen bekannt und verrieten zugleich, wohin Marx wechseln wird: zum Chemnitzer FC.

Jonas Marx (20, vorn) stand bei einigen Viertligisten auf dem Wunschzettel. © Picture Point/Gabor Krieg

Marx hatte den damaligen Drittliga-Absteiger Hallescher FC im Sommer 2024 verlassen. Beim HFC unterschrieb der 1,87 Meter große Linksfuß mit 18 Jahren seinen ersten Profivertrag.

Im Sommer 2023 verliehen die Hallenser Marx an den Greifswalder FC. Dort bekam er kaum Einsatzzeiten.

In Eilenburg lief es deutlich besser. Er avancierte zum Top-Torjäger. Vier seiner elf Saisontore erzielte Marx in den letzten fünf Spielen der Saison.

Beim CFC will das Offensivtalent den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen. Ab Mitte Juni wird Marx wie in Greifswald und Halle wieder unter Profibedingungen trainieren können. Beim FC Eilenburg war das anders. Dort hatte er einen 20-Stunden-Job bei einem Sponsor des Vereins.

Marx ist der vierte Neue beim CFC. Bereits verpflichtet und bekanntgegeben wurden Tobias Stockinger (25, BFC Dynamo), Johannes Pistol (23 ZFC Meuselwitz) und Maurizio Grimaldi (22/USI Lupo Martini Wolfsburg).