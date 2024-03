CFC trifft auf FSV Zwickau: Das müssen Fans über die Anreise zum Sachsenderby wissen

Chemnitz - Kann der FSV Zwickau am Sonntag am Chemnitzer FC vorbeiziehen? Denn die beiden Vereine liegen nicht nur kilometertechnisch, sondern auch auf der Regionalliga-Tabelle noch nah beieinander. Doch bevor es zu dem spannenden Bezirks-Derby kommt, richtet sich die Polizei Chemnitz an die Fans aus beiden Städten.