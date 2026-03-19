Fünf Verletzte, drei Gesperrte: CFC- Trainer Duda fehlen die Alternativen!

Chemnitz - CFC -Routinier Tom Baumgart ist schon lange im Geschäft. Er hat als Fußballprofi viele Höhen und Tiefen erlebt. Dass er mit seiner Mannschaft nach 45 Minuten 0:4 hinten lag, war für den gebürtigen Freiberger ein völlig neues "und natürlich auch kein schönes Erlebnis. Das will keiner", sagte der 28-Jährige TAG24.

Eigentlich war das Bild in Erfurt andersherum: Tom Baumgart (28, r.) & Co. wurden bei Standards abgekocht. © Harry Härtel/Haertelpress

Während die meisten Spieler wie begossene Pudel in der Kabine verschwanden, stellte sich Baumgart nach dem 0:4-Debakel gegen Erfurt den Fragen der Pressevertreter. "Wenn du drei Tore nach Standards bekommst, dann gibt's nicht viel dazu zu sagen. Das ging viel zu einfach. Da gibt es nichts schönzureden", so der Mittelfeldspieler, der aktuell als Rechtsverteidiger aushelfen muss.

Bereits eine Woche zuvor in Halle (1:3) kassierten die Himmelblauen in der ersten Halbzeit drei Tore nach Standards. Warum passierte das gegen die Thüringer in der gleichen Abfolge ein zweites Mal?

"Wir wussten, dass die Erfurter nach ruhenden Bällen viele einstudierte Varianten haben und unangenehm zu verteidigen sind. Aber bei den Duellen Mann gegen Mann musst du einfach so eng am Gegenspieler sein, dass er nicht frei zum Schuss, Kopfball oder was auch immer kommen kann. Da musst du ihn zumindest so stören, dass er Probleme hat, den Ball aufs Tor zu bekommen", betonte Baumgart: "Das haben wir viel zu einfach hergeschenkt."