 872

Vier Tore in einer Halbzeit: Erfurt sorgt für dicke Heim-Blamage des CFC!

Rabenschwarzer Nachmittag für die Himmelblauen! Der Chemnitzer FC kassierte am Samstag vor 6342 Zuschauern im eigenen Stadion vier Tore in der ersten Halbzeit und unterlag dem FC Rot-Weiß Erfurt mit 0:4 (0:4).

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Rabenschwarzer Nachmittag für die Himmelblauen! Der Chemnitzer FC kassierte am Samstag vor 6342 Zuschauern im eigenen Stadion vier Tore in der ersten Halbzeit und unterlag dem FC Rot-Weiß Erfurt mit 0:4 (0:4).

Zweimal traf CFC-Kapitän Tobias Müller das Erfurter Tor - beide Male hatte Schiedsrichter-Assistent Julius Hanft die Fahne oben: Abseits.
Zweimal traf CFC-Kapitän Tobias Müller das Erfurter Tor - beide Male hatte Schiedsrichter-Assistent Julius Hanft die Fahne oben: Abseits.  © Picture Point / Roger Petzsche

Es war das große Thema am Freitag auf der Spieltags-Pressekonferenz des CFC: die Anfälligkeit nach ruhenden Bällen. Trainer Benjamin Duda gelobte Besserung. Seine Mannschaft spielte leider nicht mit.

Nach 93 Sekunden kassierte die Duda-Elf das erste Tor, nach einer Viertelstunde das zweite. Beiden Treffern gingen Freistöße von Marco Wolf voraus.

Beim 1:0 schlenzte Romarjo Hajrulla den Ball technisch brillant über den zu weit vorn stehenden Schlussmann Daniel Adamczyk hinweg ins Tor. Beim 2:0 war Falcao schneller am Ball als Innenverteidiger Dario Gebuhr und ließ dem Keeper keine Abwehrchance.

Das sagt CFC-Trainer Duda zur Gegentor-Flut nach Standards
Chemnitzer FC Das sagt CFC-Trainer Duda zur Gegentor-Flut nach Standards

Auch Chemnitz netzte in den ersten 22 Minuten nach ruhenden Bällen zweimal ein. Beide Freistöße beförderte Kapitän Tobias Müller ins Erfurter Tor. Beide Treffer zählten nicht. Schiedsrichter-Assistent Julius Hanft hatte jeweils die Fahne oben - Abseits.

Pech für die Gastgeber, die gegen die offensivstarken Thüringer immer wieder in Bedrängnis kamen. Obed Ugondu traf in der 35. und 38. Minute, stand beide Male knapp im Abseits. Auf der Gegenseite hatte Jonas Marx Pech, als er den Pfosten traf und den Anschluss verpasste (37.).

Bereits nach der ersten Hälfte lag der CFC 0:4 zurück.
Bereits nach der ersten Hälfte lag der CFC 0:4 zurück.  © Picture Point / Roger Petzsche

CFC bleibt torlos

Nathan Caxton (2.v.r.) bringt für die Gäste die 0:3-Führung.
Nathan Caxton (2.v.r.) bringt für die Gäste die 0:3-Führung.  © Picture Point / Roger Petzsche

Dann bekamen die Gäste erneut einen Freistoß zugesprochen. Falcao schlug den Ball von der linken Seitenlinie an den langen Pfosten. Der aufgerückte Innenverteidiger Nathan Caxton schob zum 3:0 ein (41.).

In der Nachspielzeit kassierte der CFC das nächste Tor. Dieses Mal aus dem Spiel heraus. Torschütze war Ugondu. Es folgte ein Pfeifkonzert von den Rängen.

15 Sekunden nach Wiederanpfiff jubelte Domenico Alberico - aber nur kurz. Er stand bei seinem Schuss ins Tor im Abseits.

Hempel, Tänzer, Philipp: Schlägt beim CFC die Stunde der jungen Wilden?
Chemnitzer FC Hempel, Tänzer, Philipp: Schlägt beim CFC die Stunde der jungen Wilden?

Die Gäste schalteten jetzt einen Gang zurück, ließen den CFC kommen. Der kam zu keinen zwingenden Torchancen. Wenigstens kassierte die Duda-Elf kein weiteres Gegentor.

Titelfoto: PICTURE POINT / Roger Petzsche (2)

Mehr zum Thema Chemnitzer FC: