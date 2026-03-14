Vier Tore in einer Halbzeit: Erfurt sorgt für dicke Heim-Blamage des CFC!

Chemnitz - Rabenschwarzer Nachmittag für die Himmelblauen! Der Chemnitzer FC kassierte am Samstag vor 6342 Zuschauern im eigenen Stadion vier Tore in der ersten Halbzeit und unterlag dem FC Rot-Weiß Erfurt mit 0:4 (0:4).

Zweimal traf CFC-Kapitän Tobias Müller das Erfurter Tor - beide Male hatte Schiedsrichter-Assistent Julius Hanft die Fahne oben: Abseits. © Picture Point / Roger Petzsche

Es war das große Thema am Freitag auf der Spieltags-Pressekonferenz des CFC: die Anfälligkeit nach ruhenden Bällen. Trainer Benjamin Duda gelobte Besserung. Seine Mannschaft spielte leider nicht mit.

Nach 93 Sekunden kassierte die Duda-Elf das erste Tor, nach einer Viertelstunde das zweite. Beiden Treffern gingen Freistöße von Marco Wolf voraus.

Beim 1:0 schlenzte Romarjo Hajrulla den Ball technisch brillant über den zu weit vorn stehenden Schlussmann Daniel Adamczyk hinweg ins Tor. Beim 2:0 war Falcao schneller am Ball als Innenverteidiger Dario Gebuhr und ließ dem Keeper keine Abwehrchance.

Auch Chemnitz netzte in den ersten 22 Minuten nach ruhenden Bällen zweimal ein. Beide Freistöße beförderte Kapitän Tobias Müller ins Erfurter Tor. Beide Treffer zählten nicht. Schiedsrichter-Assistent Julius Hanft hatte jeweils die Fahne oben - Abseits.

Pech für die Gastgeber, die gegen die offensivstarken Thüringer immer wieder in Bedrängnis kamen. Obed Ugondu traf in der 35. und 38. Minute, stand beide Male knapp im Abseits. Auf der Gegenseite hatte Jonas Marx Pech, als er den Pfosten traf und den Anschluss verpasste (37.).