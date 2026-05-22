Fünfter Neuzugang beim CFC: Er soll für Gefahr bei Standards sorgen!
Chemnitz - Der fünfte Neuzugang ist da! Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC verpflichtet mit Ken Tchouangue (21) einen neuen Linksverteidiger. Der gebürtige Düsseldorfer lief in der vergangenen Saison für den Nord-Regionalligisten Bremer SV auf.
"Wir sind froh, dass wir Ken von unserer Spielidee überzeugen konnten. Mit ihm bekommen wir einen variablen Außenbahnspieler, der vor allem auf der linken Seite eingesetzt werden kann", erklärte Sportdirektor Chris Löwe (37).
Der 1,80 Meter große Tchouangue absolvierte in der abgelaufenen Saison 32 Punktspiele. Er erzielte ein Tor und bereitete fünf Treffer vor. Für seine starken Leistungen wurde er am Saisonende als Linksverteidiger in das "Team der Saison" der Regionalliga Nord gewählt.
Löwe: "Ken hat er gezeigt, welche Qualität er besitzt. Neben seinem Tempo und seiner Dribbelstärke zählen vor allem seine präzisen Standards und Flanken zu seinen größten Stärken. Gemeinsam mit unseren kopfballstarken Neuzugängen wollen wir dadurch in der kommenden Saison in diesem Bereich mehr Gefahr ausstrahlen."
Ken Tchouangue (21) begann mit dem Fußballspielen im Alter von vier Jahren
Tchouangue ist der fünfte Neue bei den Himmelblauen. Justin Gröger (23) kommt ebenfalls vom Bremer SV. Außerdem verpflichtete der CFC Andreas Geipl (34, zuletzt Jahn Regensburg), Maximilian Fresser (24, SpVgg Bayreuth) und Torhüter David Richter (27, Viktoria Köln). Dem stehen zehn Abgänge gegenüber.
Tchouangue erklärte nach der Vertragsunterschrift: "In den Gesprächen haben mich die Verantwortlichen mit ihrem Vorhaben überzeugt und mir eine klare Rolle aufgezeigt, die ich erfüllen möchte. Der CFC ist ein großer Traditionsverein mit treuen Fans, der den nächsten Schritt gehen will. Genau das möchte ich auch. Dafür brenne ich. Deshalb freue ich mich sehr auf Chemnitz."
Tchouangue wurde am 6. September 2004 in Düsseldorf geboren. Mit dem Fußballspielen begann er im Alter von vier Jahren beim Stadtteilclub Garather SV. Mit acht Jahren wechselte er in die Jugend des SF Baumberg, ehe ihn Fortuna Düsseldorf im Winter 2020 in die eigene U16 holte.
Seine ersten Erfahrungen im Männerbereich sammelte er im Mai 2023 im Trikot von Fortuna Düsseldorf II. Noch im selben Sommer kehrte er zum SF Baumberg zurück und spielte dort in der Oberliga Niederrhein. Nach einer Saison folgte der Schritt ins Ausland zum kosovarischen Erstligisten FC Feronikeli 74, bevor er sich 2025 dem Bremer SV anschloss.
Titelfoto: Chemnitzer FC