22.05.2026 10:05 Fünfter Neuzugang beim CFC: Er soll für Gefahr bei Standards sorgen!

Der fünfte Neuzugang ist da! Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC verpflichtet mit Ken Tchouangue (21) einen neuen Linksverteidiger.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Der fünfte Neuzugang ist da! Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC verpflichtet mit Ken Tchouangue (21) einen neuen Linksverteidiger. Der gebürtige Düsseldorfer lief in der vergangenen Saison für den Nord-Regionalligisten Bremer SV auf.

CFC-Sportdirektor Chris Löwe (37). © Picture Point/Gabor Krieg "Wir sind froh, dass wir Ken von unserer Spielidee überzeugen konnten. Mit ihm bekommen wir einen variablen Außenbahnspieler, der vor allem auf der linken Seite eingesetzt werden kann", erklärte Sportdirektor Chris Löwe (37). Der 1,80 Meter große Tchouangue absolvierte in der abgelaufenen Saison 32 Punktspiele. Er erzielte ein Tor und bereitete fünf Treffer vor. Für seine starken Leistungen wurde er am Saisonende als Linksverteidiger in das "Team der Saison" der Regionalliga Nord gewählt. Löwe: "Ken hat er gezeigt, welche Qualität er besitzt. Neben seinem Tempo und seiner Dribbelstärke zählen vor allem seine präzisen Standards und Flanken zu seinen größten Stärken. Gemeinsam mit unseren kopfballstarken Neuzugängen wollen wir dadurch in der kommenden Saison in diesem Bereich mehr Gefahr ausstrahlen."

Ken Tchouangue (21) begann mit dem Fußballspielen im Alter von vier Jahren