Vierter Neuzugang! CFC verstärkt sich mit torgefährlichem Verteidiger aus Bremen

Chemnitz - Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC verstärkt seine Defensive! Vom Bremer SV kommt der torgefährliche Innenverteidiger Justin Gröger (23). Für den Nord-Regionalligisten erzielte Gröger in der abgelaufenen Saison in 32 Spielen fünf Tore. Drei Treffer bereitete er vor.

CFC-Sportdirektor Chris Löwe (37). © Picture Point/Gabor Krieg

"Justin ist ein großer, körperlich robuster Innenverteidiger. Neben seiner kompromisslosen Defensivarbeit bringt er auch enorme Qualität bei Standardsituationen mit. Fünf Tore in der abgelaufenen Saison sprechen dafür eine klare Sprache. Außerdem kennt er die Liga bereits aus seinen Stationen in Rathenow und bei Chemie Leipzig. Wir sind überzeugt davon, dass er nun den nächsten Schritt auf einer größeren Bühne gehen kann", erklärte CFC-Sportdirektor Chris Löwe (37).

Gröger ist nach Andreas Geipl (34, zuletzt Jahn Regensburg), Maximilian Fresser (24, SpVgg Bayreuth) und Torhüter David Richter (27, Viktoria Köln) der vierte Neuzugang im Team von Trainer Benjamin Duda (37). Dem stehen zehn Abgänge gegenüber.

Der 1,86 Meter große Innenverteidiger Gröger kommt mit der Erfahrung von 103 Einsätzen in der Regionalliga Nord sowie 41 Partien in der Nordost-Staffel nach Chemnitz.

"Ich kenne den CFC bereits aus meinen bisherigen Spielen in der Liga und weiß, welche Wucht diese Fans in diesem Stadion entwickeln können. Diese Atmosphäre nun als Spieler der Heimmannschaft erleben zu dürfen, freut mich sehr", erklärt der in Senftenberg geborene Abwehrmann.