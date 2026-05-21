Vier Tage Sommer-Camp! Hier schlägt der CFC im Juni seine Zelte auf

Chemnitzer - Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC reist erstmals seit sieben Jahren (damals gastierte der Verein im polnischen Gniewino) wieder ins Sommercamp! Nach dem großen Umbruch - zehn Spieler verlassen den Verein - soll die neu formierte Mannschaft der Himmelblauen schnell zusammenwachsen.

CFC-Trainer Benjamin Duda (37) verschlägt es in diesem Jahr mit seiner Mannschaft nach Österreich. © picture point/Sven Sonntag

Wo geht’s hin? Den detaillierten Sommer-Fahrplan haben die Chemnitzer noch nicht bekannt gegeben. Nach TAG24-Informationen reist Chefcoach Benjamin Duda (37) mit seinen Jungs vom 22. bis 25. Juni - also noch in der ersten Trainingswoche - nach Aigen-Schlägl/Österreich.

Aigen-Schlägl? Der Name dieser Gemeinde in Oberösterreich wird vielen CFC-Fans bekannt vorkommen. Dort gastierte der Club - seinerzeit noch Drittligist - schon einmal: im Juli 2015. Der Trainer hieß Karsten Heine (71), der Sportdirektor Stephan Beutel (60).

Das aktuelle Trainerteam und die Spieler der Himmelblauen sind seit dieser Woche im Urlaub. Trainingsauftakt ist am 17. Juni im Sportforum.

Zur fünfeinhalb Wochen langen Saison-Vorbereitung erklärte Duda: "Die ist ähnlich strukturiert wie vor einem Jahr. Wir werden anfangen mit vier regionalen Testspielen. Wir wollen wieder nah dran sein an unseren Fans, die erfahrungsgemäß zahlreich erscheinen und natürlich unsere neuen Spieler sehen wollen."



Und weiter: "Danach werden wir uns Schritt für Schritt steigern, gegen andere Regionalligisten oder höherklassige Gegner testen."