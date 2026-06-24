Für das große CFC-Ziel 3. Liga: Routinier Geipl wird zum Pendler!

Chemnitz - Er stieg mit Heidenheim in die Bundesliga auf, schaffte mit Regensburg den Durchmarsch von der Bayern-Regionalliga in die 2. Liga : CFC -Neuzugang Andreas Geipl.

Will vorangehen und den CFC sportlich auf eine höheres Level heben: Andreas Geipl (34). © IMAGO/Johannes Schmidt

Mit 34 Jahren hätte er sich zur Ruhe setzen können. Wollte er nicht. Nach einem Anruf von Sportdirektor Chris Löwe (37) wechselte der Routinier nach Chemnitz. TAG24 verriet Geipl, welche Ziele er verfolgt und warum er zum Pendler wird.

TAG24: Der Vertrag bei Ihrem Heimatverein Jahn Regenburg lief aus. Warum der Gang in die vierte Liga?

Geipl: "Es ist gut, noch einmal herauszukommen, etwas Neues zu sehen, neue Erfahrungen zu machen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr gut. Das hat mich sofort überzeugt. Mannschaft, Fans, Stadion - da habe ich richtig Bock drauf."

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Geipl: "Ich will vorangehen - auf und neben dem Platz - und meine Erfahrungen weitergeben. Wenn die Jungen etwas brauchen, will ich da sein. Ich will Vollgas geben und mit Leistung vorangehen."