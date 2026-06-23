Von Himmelblau zu Rot-Weiß: CFC-Eigengewächs Walther findet neuen Verein

Chemnitz - Sein Arbeitsweg verlängert sich um 150 Kilometer: CFC -Eigengewächs Niclas Walther (23) spielt ab der neuen Saison für den FC Rot-Weiß Erfurt .

Erfurts Cheftrainer Fabian Gerber (46) ist überzeugt, dass Niclas Walther sehr gut zum FC Rot-Weiß Erfurt passt. © Picture Point/Gabor Krieg

Der Sohn des früheren Zweitligaprofis Hendrik Liebers (50) bleibt damit in der Fußball-Regionalliga Nordost und trifft ab sofort im gegnerischen Trikot auf seinen Heimatverein.

Walther spielte von klein auf für den CFC. Mit nur 18 Jahren feierte er sein Profi-Debüt. Der Außenverteidiger bestritt insgesamt 127 Regionalliga-Spiele. Tore waren eher selten.

Am vorletzten Spieltag im Derby gegen den FSV Zwickau nagelte er in der 52. Minute mit einem fulminanten Linksschuss den Ball unter den Querbalken. Chemnitz siegte am Ende 3:2.

Erfurts Cheftrainer Fabian Gerber (46) erklärte: "Niclas hat in Chemnitz über mehrere Jahre konstant auf hohem Regionalliga-Niveau gespielt und dabei früh Verantwortung übernommen. In unseren Gesprächen haben wir einen sehr reflektierten und ehrgeizigen Spieler kennengelernt, der sich bewusst für den nächsten Schritt entschieden hat. Wir sind überzeugt, dass er sportlich und charakterlich sehr gut zu unserer Mannschaft passt."