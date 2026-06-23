Von Himmelblau zu Rot-Weiß: CFC-Eigengewächs Walther findet neuen Verein
Chemnitz - Sein Arbeitsweg verlängert sich um 150 Kilometer: CFC-Eigengewächs Niclas Walther (23) spielt ab der neuen Saison für den FC Rot-Weiß Erfurt.
Der Sohn des früheren Zweitligaprofis Hendrik Liebers (50) bleibt damit in der Fußball-Regionalliga Nordost und trifft ab sofort im gegnerischen Trikot auf seinen Heimatverein.
Walther spielte von klein auf für den CFC. Mit nur 18 Jahren feierte er sein Profi-Debüt. Der Außenverteidiger bestritt insgesamt 127 Regionalliga-Spiele. Tore waren eher selten.
Am vorletzten Spieltag im Derby gegen den FSV Zwickau nagelte er in der 52. Minute mit einem fulminanten Linksschuss den Ball unter den Querbalken. Chemnitz siegte am Ende 3:2.
Erfurts Cheftrainer Fabian Gerber (46) erklärte: "Niclas hat in Chemnitz über mehrere Jahre konstant auf hohem Regionalliga-Niveau gespielt und dabei früh Verantwortung übernommen. In unseren Gesprächen haben wir einen sehr reflektierten und ehrgeizigen Spieler kennengelernt, der sich bewusst für den nächsten Schritt entschieden hat. Wir sind überzeugt, dass er sportlich und charakterlich sehr gut zu unserer Mannschaft passt."
Niclas Walther blickt mit großer Vorfreude auf seine neue Aufgabe
Walther unterzeichnete bei den Rot-Weißen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.
"Mit der Verpflichtung gewinnt der FC Rot-Weiß Erfurt einen entwicklungsfähigen und zugleich bereits regionalligaerfahrenen Spieler für die linke Abwehrseite", schrieben die Thüringer auf ihrer Vereins-Homepage: "Der 23-Jährige soll mit seiner Erfahrung, seiner Mentalität und seiner Vielseitigkeit die linke Defensivseite verstärken."
Walther blickt mit großer Vorfreude auf seine neue Aufgabe: "Ich bin dankbar, bei so einem tollen Club spielen zu dürfen, der viel Tradition und einzigartige Fans mit sich bringt. Außerdem freue ich mich auf die kommenden Herausforderungen und auf hoffentlich viele unvergessliche Momente mit der Mannschaft und den Fans."
"Ich hoffe, dass ich meine Stärken und Qualitäten bestmöglich in die Mannschaft einbringen und diese auf dem Platz widerspiegeln kann. Auf eine erfolgreiche Saison!", so Walther weiter.
Titelfoto: Picture Point/Gabor Krieg