Wenige Stunden vorm Österreich-Camp: CFC feiert Schützenfest bei der SG Adelsberg
Chemnitz - Volksfest-Stimmung am Sonntagnachmittag in Chemnitz-Adelsberg. 650 Zuschauer verfolgten das zweite Testspiel des Chemnitzer FC. Der Fußball-Regionalligist zeigte sich bei brütender Hitze gnadenlos: 14:0 (6:0) gewann die Mannschaft von Cheftrainer Benjamin Duda (38).
Gastgeber auf dem seit Tagen restlos ausverkauften Sportplatz an der Cervantesstraße war die SG Adelsberg.
Sie feiert in diesem Jahr ihren 80. Vereinsgeburtstag. Am Tag zuvor war den Hobby-Fußballern allerdings nicht zum Feiern zumute. Durch das 1:2 bei Rapid Kappel steigt der Verein aus der Kreisoberliga Chemnitz ab.
Der CFC musste zwei Tage nach dem 4:1-Sieg in Auerbach gegen eine Vogtland-Auswahl erneut auf einige angeschlagene Spieler verzichten. So fehlten unter anderem die beiden Angreifer Ron Berlinski (31) und Domenico Alberico (27).
Die Tore schossen andere. Heinz Kühnreich (17) aus der U19 schnürte in den ersten 45 Minuten einen Doppelpack. Außerdem trafen vor der Pause Tobias Stockinger (26), Maximilian Fesser (24), Jonas Marx (21) und Amadeus Zamora (19).
Montag fahren die Himmelblauen ins oberösterreichische Aigen-Schlägl
Nach dem Seitenwechsel setzte sich das muntere Scheibenschießen fort. Neuzugang David Vogt (25) netzte gleich fünfmal ein. Außerdem in der Liste der Torschützen: Georg Hempel (19) und Maurizio Grimaldi (23). Die Gastgeber trafen auch - leider ins eigene Netz zum 14:0-Endstand.
Nach dem Kantersieg in Adelsberg folgt eine kurze Nacht. Am Montag, 6.30 Uhr fährt der CFC-Mannschaftsbus ins oberösterreichische Aigen-Schlägl. Trainer Duda will das Camp nutzen, um seine Jungs auf die neue Saison einzuschwören.
"Wir planen teambildende Maßnahmen und verschiedene Meetings, in denen es darum geht, die Mannschaft emotional zu wecken. Wir haben in Österreich nur zwei Fußball-Trainingseinheiten", verriet der 38-Jährige gegenüber TAG24.
Die nächsten Testspiele bestreitet das Duda-Team am Freitag (18.30 Uhr) beim HFC Colditz und einen Tag später beim Hainicher FV. Hier erfolgt der Anstoß um 17 Uhr.
Titelfoto: Marcus Hengst