Wenige Stunden vorm Österreich-Camp: CFC feiert Schützenfest bei der SG Adelsberg

Chemnitz - Volksfest-Stimmung am Sonntagnachmittag in Chemnitz-Adelsberg. 650 Zuschauer verfolgten das zweite Testspiel des Chemnitzer FC . Der Fußball-Regionalligist zeigte sich bei brütender Hitze gnadenlos: 14:0 (6:0) gewann die Mannschaft von Cheftrainer Benjamin Duda (38).

Tobias Stockinger brachte den CFC am Sonntag in Adelsberg in der 13. Minute in Führung. © Marcus Hengst

Gastgeber auf dem seit Tagen restlos ausverkauften Sportplatz an der Cervantesstraße war die SG Adelsberg.

Sie feiert in diesem Jahr ihren 80. Vereinsgeburtstag. Am Tag zuvor war den Hobby-Fußballern allerdings nicht zum Feiern zumute. Durch das 1:2 bei Rapid Kappel steigt der Verein aus der Kreisoberliga Chemnitz ab.

Der CFC musste zwei Tage nach dem 4:1-Sieg in Auerbach gegen eine Vogtland-Auswahl erneut auf einige angeschlagene Spieler verzichten. So fehlten unter anderem die beiden Angreifer Ron Berlinski (31) und Domenico Alberico (27).

Die Tore schossen andere. Heinz Kühnreich (17) aus der U19 schnürte in den ersten 45 Minuten einen Doppelpack. Außerdem trafen vor der Pause Tobias Stockinger (26), Maximilian Fesser (24), Jonas Marx (21) und Amadeus Zamora (19).