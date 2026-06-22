Kletterpark, Rafting, Fußball-Golf: Das erwartet die CFC-Spieler in Österreich
Chemnitz - Fußball-Golf, Kletterpark, Rafting, Grillabend in Österreich – klingt wie ein gemütlicher Teamausflug. Das wird es aber ganz sicher nicht.
Am Montagmittag trifft der Chemnitzer FC in Aigen-Schlägl ein. Vier Tage verbringt die Mannschaft von Cheftrainer Benjamin Duda (38) in der Alpenrepublik. Der Fußball-Lehrer stellt klar: "Es wird anstrengend, umfangreich. Es ist ein Trainingslager!"
Anstrengende Tage liegen bereits hinter der neu formierten Mannschaft, die seit Mittwoch in der Vorbereitung steckt, sechs schweißtreibende Einheiten und am Wochenende zwei nicht weniger belastende Testspiele bestritt.
Die Duelle mit der Vogtland-Auswahl (4:1) und dem Chemnitzer Kreisoberligisten SG Adelsberg (14:0) konnten deutlich gewonnen werden.
"Ein großes Lob an meine Mannschaft, die mit viel Energie und hoher Leidenschaft bei der Sache war und zwei standesgemäße Siege feiern konnte", sagt Duda.
Leider konnten nicht alle Spieler dabei sein. Johannes Pistol (24), Ron Berlinski (31) und Aaron Mensah (19) plagten sich mit Erkältungen herum. Duda: "Wir wollten, dass alle ins Camp mitfahren können. Deshalb haben wir sie vorsorglich rausgenommen."
Domenico Alberico (27) fehlte in Adelsberg aus privaten Gründen. Beim Deutsch-Italiener stand die Verlobung an.
Nachwuchstalent Heinz Kühnreich überzeugt beim Testspiel gegen Adelsberg
Das Fehlen der Stammkräfte eröffnete den Nachwuchstalenten der Himmelblauen die Chance auf längere Spielzeiten. Heinz Kühnreich (17) aus der U19 glänzte beim 14:0 mit einem Doppelpack in der ersten Halbzeit.
"Mich hat sein Auftritt nicht überrascht, weil ich ihn schon länger kenne und auch sehr eng mit seinem Trainer Sebastian Kegel zusammenarbeite. Heinz hat ein enorm großes Talentpotential", verrät Duda.
Im Mannschaftsbus saß der 17 Jahre alte Kühnreich am Montag nicht. Die Schule ruft. Aus diesem Grund blieb auch der dritte CFC-Torhüter Lukas Schunter (17) in Chemnitz.
Die Tage in Aigen-Schlägl sollen das Team eng zusammenschweißen. Duda verriet TAG24: "Nach der Ankunft am Montag stehen regenerative Maßnahmen und Fußball-Golf auf dem Programm. Am Dienstag und Donnerstag sind wir auf dem Trainingsplatz. Außerdem gehen wir in den Kletterpark, zum Rafting und haben einen Grillabend geplant."
Nach der Rückkehr steht am Freitagabend das nächste Testspiel an: um 18.30 Uhr beim HFC Colditz.
Titelfoto: Marcus Hengst (2)