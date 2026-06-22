Kletterpark, Rafting, Fußball-Golf: Das erwartet die CFC-Spieler in Österreich

Chemnitz - Fußball-Golf, Kletterpark, Rafting, Grillabend in Österreich – klingt wie ein gemütlicher Teamausflug. Das wird es aber ganz sicher nicht.

CFC-Trainer Benjamin Duda (38, M.) war mit den ersten Testspielen sehr zufrieden. Ab Montag trainiert er mit seinen Jungs in Österreich. © Marcus Hengst

Am Montagmittag trifft der Chemnitzer FC in Aigen-Schlägl ein. Vier Tage verbringt die Mannschaft von Cheftrainer Benjamin Duda (38) in der Alpenrepublik. Der Fußball-Lehrer stellt klar: "Es wird anstrengend, umfangreich. Es ist ein Trainingslager!"

Anstrengende Tage liegen bereits hinter der neu formierten Mannschaft, die seit Mittwoch in der Vorbereitung steckt, sechs schweißtreibende Einheiten und am Wochenende zwei nicht weniger belastende Testspiele bestritt.

Die Duelle mit der Vogtland-Auswahl (4:1) und dem Chemnitzer Kreisoberligisten SG Adelsberg (14:0) konnten deutlich gewonnen werden.

"Ein großes Lob an meine Mannschaft, die mit viel Energie und hoher Leidenschaft bei der Sache war und zwei standesgemäße Siege feiern konnte", sagt Duda.

Leider konnten nicht alle Spieler dabei sein. Johannes Pistol (24), Ron Berlinski (31) und Aaron Mensah (19) plagten sich mit Erkältungen herum. Duda: "Wir wollten, dass alle ins Camp mitfahren können. Deshalb haben wir sie vorsorglich rausgenommen."

Domenico Alberico (27) fehlte in Adelsberg aus privaten Gründen. Beim Deutsch-Italiener stand die Verlobung an.