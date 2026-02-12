Fußball-Wochenende in Sachsen: In diesen Zügen wird es wohl richtig eng
Chemnitz/Leipzig/Dresden - Das könnte richtig eng werden! Am Wochenende stehen zwei große Fußballspiele in Sachsen an. Viele der Fans werden mit dem Zug anreisen. Die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) rechnet mit vollen Zügen.
Bereits am Freitag kommt es in Dresden wohl zu Verkehrseinschränkungen. Die Stadt erinnert an die Luftangriffe 1945 - mehrere Demonstrationen wurden angemeldet.
Am Samstag empfängt Dynamo Dresden um 20.30 Uhr die SV Elversberg. Wie die MRB mitteilt, ist ein erhöhtes Fahrgastaufkommen auf den Linien RE 3 (Hof - Chemnitz - Dresden) und RB 30 (Zwickau - Chemnitz - Dresden) zu erwarten. Insbesondere vor und nach dem Spiel könnten die Züge rammelvoll werden.
Dazu kommt die Sperrung des Dresdner Hauptbahnhofes wegen Bauarbeiten. Wer zum Hauptbahnhof möchte, muss in einen SEV-Bus umsteigen.
"Der gesamte Abschnitt zwischen Dresden-Plauen und Dresden-Hauptbahnhof wird ausschließlich mit Bussen im Ersatzverkehr bedient", teilt die MRB mit.
Wegen CFC-Spiel: Strecke Chemnitz - Leipzig am Sonntag besonders gefragt
Am Sonntag dann das nächste große Fußballspiel in Sachsen: Der Chemnitzer FC trifft zu Hause auf Lok Leipzig (Anstoß: 16 Uhr). Vor allem die Zugstrecke des RE 6 (Chemnitz - Leipzig) wird besonders beansprucht werden.
"Eine erhöhte Auslastung ist insbesondere zwischen 12 und 15 Uhr zur Anreise (Fahrtrichtung Chemnitz) sowie zwischen 19 und 22 Uhr zur Abreise (Fahrtrichtung Leipzig) zu erwarten", so das Verkehrsunternehmen.
Es wird also einiges los sein in Sachsens Zügen am Wochenende. Die MRB bittet alle Fahrgäste, dies bei ihrer Reiseplanung zu berücksichtigen und möglicherweise mehr Zeit einzuplanen.
Und: Volle Züge könnten dazu führen, dass Fußballfans nicht mehr mitgenommen werden können, sagt die Mitteldeutsche Regiobahn.
"Wir weisen darauf hin, dass Fußballfans nicht bevorzugt befördert werden und keine Sonderreservierungen für Fangruppen bestehen", teilt das Verkehrsunternehmen mit.
