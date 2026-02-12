Fußball-Wochenende in Sachsen: In diesen Zügen wird es wohl richtig eng

Chemnitz/Leipzig/Dresden - Das könnte richtig eng werden! Am Wochenende stehen zwei große Fußballspiele in Sachsen an. Viele der Fans werden mit dem Zug anreisen. Die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) rechnet mit vollen Zügen.

Am Samstagabend wird es im RB 30 (Zwickau - Chemnitz - Dresden) rund um Dresden wohl ziemlich eng. © Sebastian Kahnert/dpa

Bereits am Freitag kommt es in Dresden wohl zu Verkehrseinschränkungen. Die Stadt erinnert an die Luftangriffe 1945 - mehrere Demonstrationen wurden angemeldet.

Am Samstag empfängt Dynamo Dresden um 20.30 Uhr die SV Elversberg. Wie die MRB mitteilt, ist ein erhöhtes Fahrgastaufkommen auf den Linien RE 3 (Hof - Chemnitz - Dresden) und RB 30 (Zwickau - Chemnitz - Dresden) zu erwarten. Insbesondere vor und nach dem Spiel könnten die Züge rammelvoll werden.

Dazu kommt die Sperrung des Dresdner Hauptbahnhofes wegen Bauarbeiten. Wer zum Hauptbahnhof möchte, muss in einen SEV-Bus umsteigen.

"Der gesamte Abschnitt zwischen Dresden-Plauen und Dresden-Hauptbahnhof wird ausschließlich mit Bussen im Ersatzverkehr bedient", teilt die MRB mit.