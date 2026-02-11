CFC-Kicker Erlbeck glaubt an seine Zukunft als Fußballer

Chemnitz - Beim hart erkämpften 1:1 des CFC gegen den 1. FC Lok Leipzig im Mai 2025 stand Niclas Erlbeck (33) auf dem Platz, räumte vor der Abwehr gnadenlos ab und hatte großen Anteil daran, dass die Himmelblauen in doppelter Unterzahl einen Punkt ergatterten.

Seit Mai 2025 kein Pflichtspiel für Chemnitz bestritten: Niclas Erlbeck glaubt aber trotz aller Verletzungen an seine Zukunft als Fußballer. © imago/Fotostand

Am Sonntagnachmittag muss Trainer Benjamin Duda (37) auf Erlbecks Dienste verzichten. Nach seiner Knie-OP arbeitet der Routinier am Comeback. Wann das sein wird, vermag noch keiner zu sagen.

"Ich habe kein konkretes Datum im Kopf. Druck mache ich mir keinen. Ich habe gelernt, mich auf den Moment zu konzentrieren. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, werde ich da sein. Ich mache täglich Fortschritte. Das gibt mir Kraft", erklärt Erlbeck.

Die lange Verletzungspause kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Mit inzwischen 33 Jahren ist Erlbeck im gesetzten Fußballer-Alter. Zudem läuft sein Vertrag in Chemnitz Ende Juni aus. Wie blickt er auf seine Zukunft?

"Reha und Rückkehr ins Mannschaftstraining haben absolute Priorität. Ich habe gelernt, nicht zu weit vorauszublicken. Im Fußball kann sich vieles schnell ändern", betont der in Kassel geborene Kicker: "Ich habe mehrfach bewiesen, dass ich nach längeren Verletzungen zurückkommen kann. Ich glaube an meine Stärken. Mein Alter spielt dabei für mich keine entscheidende Rolle."