"Ich bin heiß!" CFC-Neuzugang Gebuhr fiebert Duell mit Meister entgegen

Chemnitz - "Ich bin heiß und freue mich auf mein erstes Heimspiel", erklärt Winter-Neuzugang Dario Gebuhr (22) mit Blick auf den kommenden Sonntag. Dann steigt im Chemnitzer Stadion an der Gellertstraße das Jubiläums-Heimspiel "60 Jahre FCK & CFC ".

Neuzugang Dario Gebuhr (22) läuft trotz niedriger Temperaturen vorab schon heiß. © imago/HärtelPRESS

Gegner ist das derzeit stärkste Team der Liga: Spitzenreiter und Meister 1. FC Lok Leipzig. Auf die himmelblaue Defensive wird viel Arbeit zukommen. Im ersten Spiel im neuen Jahr blieb die Mannschaft von Trainer Benjamin Duda (37) ohne Gegentor, siegte beim Aufsteiger 1. FC Magdeburg II. mit 1:0.



"Mit dem Blitztor von Maurizio Grimaldi haben wir dort gut ins Spiel reingefunden. Danach hatten die Magdeburger viel den Ball. Doch es spricht für unsere Qualität, dass wir nach der langen Winterpause, nach der wir uns auch erst einmal wieder finden müssen, die Null halten konnten", blickt Gebuhr zurück.

Der Innenverteidiger stand wie angekündigt in der Startelf. An seiner Seite: Felix Müller (33). Der Routinier wird das Lok-Heimspiel verpassen. Er sah in Magdeburg seine fünfte Gelbe Karte.

"Es wird ein außergewöhnlicher Sonntag für mich werden: das erste Mal Heimspiel-Atmosphäre, Jubiläumsspiel und ein Top-Gegner. Darauf kann man sich nur freuen", sagt Gebuhr.