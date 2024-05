Nach Ende beim CFC: Berger bleibt im Nordosten

Chemnitz - Er erlebte den Auftritt seines Chemnitzer FC bei Viktoria Berlin (0:2) von der Bank aus. Trainer Christian Tiffert (42) verzichtete auf die Dienste von Routinier Robert Berger (27). Wie so oft in den vergangenen Wochen.

In dieser Saison wurde er immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen, absolvierte lediglich zwölf Punktspiele, nur drei über die volle Distanz.

"Der Coach hat es auf der PK gut erklärt. Manche Spieler wussten es aus der Situation heraus, dass es für sie beim CFC nicht weitergeht. Ich habe es mir ebenfalls denken können. Andererseits habe ich in den vergangenen Monaten selbst gemerkt, dass der Aufwand mit Familie und der Pendelei zwischen Leipzig und Chemnitz extrem hart ist", erklärt der 27-Jährige.

"Wenn man meine Vita sieht: Ich war noch nie so oft verletzt wie in dieser Saison. Ein Grund ist sicher, dass ich viel unterwegs bin. Nun kam die Meldung vom Verein. Für mich stand aber auch schon fest, dass ich im Sommer gehen werde", so Berger.

Wohin es den drittligaerfahrenen Defensivmann ziehen wird, ist offen. "Angebote sind da. Noch ist nichts unterschrieben. Das wird sich in den kommenden Wochen klären. Auf alle Fälle bleibe ich in der Regionalliga Nordost", betonte der gebürtige Bad Muskauer.