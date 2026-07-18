CFC-Routinier Baumgart vor Saisonstart: "Sind auf einem ordentlichen Weg"

Chemnitz - Showtime! Am Sonnabend (14 Uhr) steigt für den Chemnitzer FC auf der Sportstätte Kappel die Generalprobe gegen die Zweitvertretung der SpVgg Greuther Fürth. Wo stehen die Himmelblauen eine Woche vor Saisonstart?

Tom Baumgart (28) trifft im Test gegen Plauen zum 1:0. © Picture Point/Gabor Krieg

"Bis jetzt lässt sich ein sehr gutes Zwischenfazit ziehen! Wir befinden uns auf einem ordentlichen Weg in den knapp vier Wochen, die wir zusammen sind. Wir sind zwar noch nicht ganz dort, wo wir am Ende sein wollen, aber als Zwischenzeugnis kann man zufrieden sein", reflektierte Routinier Tom Baumgart (28) die Zeit seit dem Trainingsauftakt am 17. Juni.

Neun Vorbereitungsspiele (inklusive Blitzturnier in Hartmannsdorf) wurden seither bestritten und die Bilanz liest sich mit sieben Siegen und zwei Remis (u.a. das 1:1 gegen Bundesligist Union Berlin) äußerst solide.

Geht man tiefer ins Detail, springt einem Folgendes ins Auge: Der Club traf in jedem Spiel, außer dem 0:0 gegen Meuselwitz und kassierte nur drei Gegentore, bei 46 eigenen Treffern.