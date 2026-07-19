CFC verliert erstes Testspiel deutlich! Diese Niederlage sollte die Sinne schärfen
Chemnitz - Einer verpatzten Generalprobe folgt meistens eine gelungene Premiere. An der Gellertstraße werden sie diesem geflügelten Sprichwort aus der Theaterwelt nicht abgeneigt sein. Der Club hielt sich in der Sommervorbereitung neun Spiele lang schadlos. Samstagnachmittag dann erwischte es den Chemnitzer FC gegen die Zweite der SpVgg Greuther Fürth und das recht deutlich mit 1:4.
"Die Erfahrung einer Niederlage ist gar nicht so unwichtig, auch wenn es ein bisschen komisch klingt. Aber es sorgt dafür, dass die Sinne geschärft werden und die Spieler nicht den Eindruck haben, es ist ein Selbstläufer und das Messer geht hier immer durch wie warme Butter", gewinnt Coach Benjamin Duda (38) der Klatsche auch Positives ab.
Was ihn grämt: "Die Niederlage ist viel zu hoch ausgefallen - und war selbstverschuldet! Gerade was die Thematik bei Ballverlust und Gegenkonter anbelangt, waren wir sehr schludrig und unkonzentriert."
"Trotzdem habe ich eine Energie, Kommunikation und auch die Hand voll Chancen erkannt, damit das Ergebnis auch anders aussehen kann", so Duda weiter.
In Summe war es für Cheftrainer Benjamin Duda ein super Test
Die erste Halbzeit war ein Taktieren. Dennis Slamar und Jan Löhmannsröben verdeutlichten lautstark, wieso sie in der Abwehr künftig den Hut aufhaben könnten.
Der Seitenwechsel brachte dann auch mehr offensive Akzente mit sich. Ken Tchouangue mit der Führung vier Minuten nach dem Seitenwechsel, die vom Kleeblatt postwendend beantwortet wurde.
Ein verunglückter Pass von Löhmannsröben leitete das 1:2 ein und spielfreudige Fürther machten es am Ende deutlich, wenngleich Slamar (60.) und ein nicht geahndetes Foul an Maximilian Fesser (64.) im Strafraum dem Spiel durchaus hätten nochmal eine andere Wendung geben können.
In Summe sei es für Duda ein super Test gewesen, nicht zuletzt, weil man nächsten Sonnabend mit den Hertha-Bubis ebenfalls auf eine spielfreudige 'U23' trifft: "Damit haben wir den Fokus gesetzt auf ein Spiel gegen eine 'U23', die mit Geschwindigkeit und technischer Stärke spielt."
Titelfoto: IMAGO/Harry Härtel