CFC verliert erstes Testspiel deutlich! Diese Niederlage sollte die Sinne schärfen

Chemnitz - Einer verpatzten Generalprobe folgt meistens eine gelungene Premiere. An der Gellertstraße werden sie diesem geflügelten Sprichwort aus der Theaterwelt nicht abgeneigt sein. Der Club hielt sich in der Sommervorbereitung neun Spiele lang schadlos. Samstagnachmittag dann erwischte es den Chemnitzer FC gegen die Zweite der SpVgg Greuther Fürth und das recht deutlich mit 1:4.

David Richter (27) musste in der zweiten Halbzeit häufiger hinter sich greifen als in der kompletten bisherigen Vorbereitung. © IMAGO/Harry Härtel

"Die Erfahrung einer Niederlage ist gar nicht so unwichtig, auch wenn es ein bisschen komisch klingt. Aber es sorgt dafür, dass die Sinne geschärft werden und die Spieler nicht den Eindruck haben, es ist ein Selbstläufer und das Messer geht hier immer durch wie warme Butter", gewinnt Coach Benjamin Duda (38) der Klatsche auch Positives ab.

Was ihn grämt: "Die Niederlage ist viel zu hoch ausgefallen - und war selbstverschuldet! Gerade was die Thematik bei Ballverlust und Gegenkonter anbelangt, waren wir sehr schludrig und unkonzentriert."

"Trotzdem habe ich eine Energie, Kommunikation und auch die Hand voll Chancen erkannt, damit das Ergebnis auch anders aussehen kann", so Duda weiter.