Grimaldi schnürt Doppelpack: CFC siegt souverän in Meuselwitz

Meuselwitz - Der Chemnitzer FC poliert die Auswärtsbilanz auf! Beim Angstgegner ZFC Meuselwitz lieferte die Mannschaft von Trainer Benjamin Duda am Sonntag einen überzeugenden Auftritt ab und gewann 4:1 (2:0). Der zweite Sieg in der Fremde.

Treffer für Chemnitz! Der CFC gewann am Sonntag gegen Meuselwitz. © Picture Point/Gabor Krieg

Nur in der Anfangsphase hatten die Gäste Probleme. Jan Halasz, beim 1:0-Sieg der Rand-Thüringer gegen den CFC vor reichlich einem Jahr der Schütze des goldenen Tores, hätte die Hausherren in der 2. Minute in Führung bringen können. Nach einem Eckball stand er im Rückraum völlig frei und scheiterte aus Nahdistanz an Torwart Daniel Adamczyk.

Auf der Gegenseite verpasste Martial Ekui, erneut einer der Besten bei den Himmelblauen, das 1:0. Der Linksverteidiger hatte freie Schussbahn. Innenverteidiger Felix Rehder rettete auf der Linie.

Chemnitz machte vor 1035 Zuschauern auf der Glaserkuppe weiter Druck und wurde schnell belohnt. Die Hereingabe von Ekui wehrte der ZFC ab. Der Ball landete vor den Füßen von Johannes Pistol. Der zog trocken ab: Innenpfosten, Tor, 1:0 (16.). Ausgerechnet Pistol, der nach drei Jahren in Meuselwitz im Sommer zum CFC gewechselt war.

Zehn Minuten später die nächste Großchance für die Duda-Elf, die zu diesem Zeitpunkt alles im Griff hatte. Jonas Marx legte per Kopfball für Domenico Alberico auf. ZFC-Keeper Lukas Sedlak parierte stark, verhinderte das zweite Tor.

Das fiel kurz vor dem Pausenpfiff. Maurizio Grimaldi legte sich am gegnerischen Strafraum den Ball zurecht, zog mit rechts ab und versenkte das runde Leder flach unten neben dem rechten Pfosten (43.).