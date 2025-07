Hat CFC-Trainer Duda seine erste Elf für den Auftakt schon gefunden?

Steht die CFC-Startelf bereits fest? TAG24 prognostiziert: Acht der zehn Feldspieler, die gegen Greuther Fürth II spielten, starten auch gegen Greifswald.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Standen am Samstag in Frankenberg die zehn Feldspieler in der Startelf, die auch am 27. Juli zum Punktspiel-Auftakt des Chemnitzer FC gegen den Greifswalder FC beginnen werden?

Alles in Kürze CFC-Trainer Duda hat seine erste Elf noch nicht gefunden.

Torhüter Daniel Adamczyk ist die klare Nummer eins.

Drei Plätze in der Abwehr sind fest vergeben.

Kapitän Tobias Müller spielt im zentralen Mittelfeld.

Acht Feldspieler von Frankenberg spielen auch gegen Greifswald.

Hat CFC-Coach Benjamin Duda (37, v.) seine Startelf für den Saisonauftakt schon gefunden? © Picture Point/Roger Petzsche Trainer Benjamin Duda (37) ließ sich nach dem 2:1-Sieg seiner Jungs gegen die SpVgg Greuther Fürth II. nicht in die Karten schauen. Auf die eingangs erwähnte Frage antwortete der 37-Jährige kurz und knapp: "50 Prozent!" Diese Zahl dürfte allerdings sehr tief angesetzt sein. Der Torhüter wird auf alle Fälle ein anderer sein. Klare Nummer eins ist Daniel Adamczyk (22), der seinen Kasten in der vergangenen Saison 17-mal sauber halten konnte. In Frankenberg stand die Nummer zwei, David Wunsch (22), zwischen den Pfosten. In der Abwehrkette sind drei Plätze fest vergeben. In der Innenverteidigung werden der am Freitag zurückgekehrte Routinier Felix Müller (28) und Neuzugang Julius Bochmann (20) starten. "Felix hat eine sehr gute Fitness-Grundlage mitgebracht. Wir haben ein, zwei Tests gemacht. Er schiebt jetzt auch noch Extraschichten um das Training herum und wird am 1. Spieltag bereit sein, für uns zu spielen", verriet Duda.

