CFC testet gegen Fürth: Kampf um die erste Elf geht in die heiße Phase

Chemnitz - Mit dem Spiel gegen FK Usti nad Labem (0:1) stieg der Chemnitzer FC am Mittwochabend in die zweite und heiße Phase der Sommervorbereitung ein. Noch drei Testspiele stehen bis zum scharfen Start am 27. Juli zu Hause gegen den Greifswalder FC, einer der Staffel-Favoriten in der Regionalliga Nordost, an.