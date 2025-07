"Aufgabe souverän erledigt": CFC-Trainer verteilt Sonderlob an Torwart Wunsch!

Frankenberg - Seinen Stammkeeper Daniel Adamczyk (22) hatte CFC-Trainer Benjamin Duda (37) am Samstag zu Hause gelassen. Zwischen den Pfosten stand im Test gegen den letztjährigen Dritten der Bayern-Regionalliga, die SpVgg Greuther Fürth II. , David Wunsch (22).

CFC-Trainer Benjamin Duda (37) lobte Keeper David Wunsch. © Picture Point/Gabor Krieg

"Das war so abgesprochen. David sollte gegen einen Gegner der Kategorie Regionalliga über 90 Minuten im Tor stehen. Er hat seine Aufgabe souverän erledigt", lobte Duda nach Spielende den 22 Jahre alten Keeper, der in den kommenden Partien wieder in die zweite Reihe rücken wird.

Duda war es dennoch wichtig, die abgeklärte Leistung von Wunsch hervorzuheben. "Wir haben einen sehr guten zweiten Torwart, das hat sich heute erneut gezeigt. Das könnt ihr auch gern einmal erwähnen", meinte der Cheftrainer nach dem 2:1-Sieg im Kreis der Journalisten.

Wunsch war es zu verdanken, dass die Partie vor über 500 Zuschauern im Frankenberger Stadion Jahnkampfbahn nicht frühzeitig entschieden war. Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel hatte Tuna Yilmaz (19) die Gäste in Führung gebracht. Eine Viertelstunde vor Spielende tauchte Lucas Torres (27) frei vor Wunsch auf.

Der Torwart blieb cool und verhinderte mit dem rechten Fuß das 0:2. Fünf Minuten später drehten die Chemnitzer durch Neuzugang Domenico Alberico (26) und U-19-Talent Noah Tänzer (18) innerhalb von 60 Sekunden das Spiel.