CFC reagiert verärgert: Derby gegen Chemie Leipzig auf Mittwoch verlegt

Chemnitz - Keine Wochen-Spieltage in der Regionalliga Nordost hieß es vor einiger Zeit aus der NOFV-Zentrale in Berlin. Die Realität sieht leider anders aus.

CFC-Geschäftsstellenleiter Tommy Haeder (33) ist sauer. © picture point/Sven Sonntag

Der Chemnitzer FC muss sein Heimspiel gegen die BSG Chemie Leipzig am 13. August austragen - das ist ein Mittwochabend. Der 3. Spieltag war ursprünglich für den 8. bis 10. August terminiert. Die Spielverlegung so früh in der Saison ist ärgerlich. Entsprechend bedient sind die Himmelblauen.

"Leider müssen wir bereits am 3. Spieltag erstmals in dieser Saison ausweichen, weil unser Heimspiel gegen Chemie Leipzig am Wochenende vom 8. bis 10. August nicht abgesichert werden kann, wie uns der NOFV mitgeteilt hat", erklärte CFC-Geschäftsstellenleiter Tommy Haeder, nachdem der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) am Freitag die taggenauen Ansetzungen für den 2. und 3. Spieltag bekanntgegeben hatte.

Haeder weiter: "Grund dafür sind zwei andere Großveranstaltungen, die an diesem Wochenende in Sachsen parallel durch die Polizei abgesichert werden müssen. Wir machen der Polizei Sachsen keinen Vorwurf, weil uns bewusst ist, dass hier verschiedene Interessen abgewogen werden müssen - auch in Anbetracht des zur Verfügung stehenden Personals."

Die Kritik der Chemnitzer erläutert Haeder so: "Was wir nicht verstehen und hiermit auch deutlich kritisieren, ist, warum dies nicht im Vorfeld berücksichtigt wurde. Denn sowohl das Ostderby von Dynamo Dresden gegen Magdeburg als auch eine Demonstration am Sonntag in Bautzen standen bereits vorher fest. Hier erwarten wir mehr Weitsicht und eine bessere Abstimmung zwischen Politik, Verband und den betroffenen Vereinen."