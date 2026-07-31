31.07.2026 06:34 Heimspiel-Auftakt gegen Preussen: Der CFC braucht jetzt jeden Fan!

"Wir werden auf Strecke jeden brauchen!", unterstrich CFC-Coach Benjamin Duda (38) vor dem Heimspiel-Auftakt gegen den BFC Preussen Freitagabend.

Von Michael Thiele

Chemnitz - "Wir werden auf Strecke jeden brauchen!", unterstrich CFC-Coach Benjamin Duda (38) vor dem Heimspiel-Auftakt gegen den BFC Preussen Freitagabend im Stadion An der Gellertstraße. Natürlich richten sich die Augen dabei vor allem auf eine Personalie: Ron Berlinski (31).

Reicht es für den zuletzt angeschlagenen Ron Berlinski (31) schon am Freitagabend gegen den BFC Preussen und wenn ja, wofür und für wie lange? © Picture Point/Roger Petzsche Der Neuzugang feierte eigentlich den Einstand nach Maß, knipste sofort bei Hertha II. (4:0). Dann die bangen Minuten, als er nach einem Schlag aufs Schienbein mit schmerzverzerrtem Gesicht ausgewechselt wurde. Montag dann gab es die Entwarnung, dass zumindest strukturell nichts kaputt ist. "Er ist die einzige offene Personalie, hatte viel individuelles Training und Behandlungen", so Duda, für den sich bezüglich Berlinski nun drei Fragen stellen: ob es reicht, wenn ja, wofür und für wie lange. Im Sommertransferfenster haben sie genau solchen Eventualitäten Rechnung getragen und den Kader verbreitert, sodass Duda ohne Bauchschmerzen sagen kann: "Wir werden auf Strecke jeden brauchen!"

Mindestens 5000 Zuschauer sollten es bei jedem CFC-Heimspiel sein