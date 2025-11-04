Heute gibt's Tickets für Pokalduell: CFC baut auf 1000 Fans in Reichenbach

Chemnitz - Der Rekordpokalsieger baut auf dem Weg ins Finale des sächsischen Landespokals auf die Unterstützung seiner Fans! Am 16. November (13 Uhr) tritt der Chemnitzer FC beim Reichenbacher FC, in der Sachsenliga derzeit Fünfter, an. Gespielt wird auf der idyllischen Sportanlage am Wasserturm.

In Meuselwitz beschwerten sich die rund 500 mitgereisten CFC-Fans am Sonntag über die Ticketpreise. In Reichenbach müssen sie weniger berappen. © Picture Point/Gabor Krieg

Die Reichenbacher zeigen sich bereits im Vorfeld als gute Gastgeber und stellen den Himmelblauen 1000 Tickets zur Verfügung. 2500 Zuschauer dürfen rein.

Auch bei der Preisgestaltung geht es fair zu - das war bei einigen unterklassigen Vereinen im Landespokal zuletzt nicht immer so. Vollzahler müssen 13 Euro ausgeben, Kinder und Jugendliche neun. Die jüngsten Fans (unter sechs Jahren) genießen freien Eintritt.

Im Gästebereich stehen überdachte Sitz- und Stehplätze zur Verfügung - alle zum einheitlichen Preis. Am Dienstag startet der Vorverkauf im CFC-Fanshop im Stadion an der Gellertstraße.