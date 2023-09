Himmelblaue erwarten zum Lok-Klassiker 7000 Zuschauer: Holt der CFC heute den ersten Dreier?

Chemnitz - Knackt der CFC am heutigen Freitagabend die 7000-er-Marke? Um möglichst viele Fans zum Ostklassiker gegen Lok Leipzig ins Stadion zu locken, haben die Himmelblauen nichts unversucht gelassen und Kapitän Tobias Müller (30) als Plakate-Kleber und Graffiti-Sprüher durch die Straßen ziehen lassen!

Die Fans stehen hinter und zu ihren Himmelblauen. Am heutigen Freitagabend gegen Lok sollen es mindestens 7000 werden. © picture point/Sven Sonntag

Zu sehen ist der nächtliche Streifzug in einem Videoclip, den der CFC auf seinen Social-Media-Kanälen veröffentlichte. Müllers klare Botschaft an die Fans: "Gemeinsam gegen Lok. Unser Ziel: 7000!"

Vor stimmungsvoller Kulisse soll endlich der erste Dreier her. Trainer Christian Tiffert (41), der auf zahlreiche Verletzte verzichten muss, versichert: "Wir werden eine Truppe auf den Platz schicken, die in der Lage ist, Lok zu schlagen. Das werden wir mit aller Macht versuchen."

Rückenwind holten sich die nach sechs Spieltagen noch sieglosen Himmelblauen im Landespokal. Da stand am Ende ein 8:0 bei Merkur Oelsnitz. Tiffert lobte den souveränen Auftritt.

"Siege sind unersetzlich. Ich kann mich an Pokalspiele erinnern, in denen wir uns schwergetan haben", meinte der 41-Jährige und lobte: "In Oelsnitz habe ich bei meinen Jungs Spielfreude, Leichtigkeit, Tempo und viele schöne Angriffe gesehen."