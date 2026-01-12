Chemnitzer FC: Himmelblaue im Trainingslager angekommen

Lara - Was für einen tollen Empfang erlebte der Chemnitzer FC bitteschön bei der Ankunft am Flughafen in Antalya! Rund 70 Fans der Himmelblauen, die sich mit ins Trainingslager im türkischen Lara aufgemacht hatten, begrüßten am Sonntag den 36-köpfigen Tross aus Spielern, Trainern, Betreuern und Verantwortlichen im Terminal. Und alle Anhänger, die zu Hause im kalten Winter geblieben sind, müssen keine Panik auf der Titanic schieben.

Ein letztes Gruppenbild vor dem Abflug in die Türkei. Seit Sonntagabend ist der CFC im Wintercamp. © Marcus Hengst

Sie werden vom CFC-Medienteam über die sozialen Medien und die Vereinskanäle bestens informiert, was sich im Titanic Deluxe in Lara abspielt.

Dazu hat sich der Club darum bemüht, die drei Testspiele, die an der türkischen Riviera absolviert werden, per Livestream in die sächsische Heimat zu übertragen.

In Zusammenarbeit mit dem CFC-Partner SolidSport können diese als Einzelspiel für je 4,99 Euro oder alle drei im Bündel als Winter-Trainingslager-Pass 2026 für 11,99 Euro gebucht werden.

Los geht's mit den Duellen gegen die West-Regionalligisten Fortuna Köln (Dienstag/15.30 Uhr MEZ) und Wuppertaler SV (Sonnabend/15.30 Uhr MEZ). Komplettiert wird das Ganze mit dem jetzt noch festgezurrten Spiel gegen den slowakischen Erstligisten, und aktuell Sechsten der Niké liga, Železiarne Podbrezová (Sonntag/15.30 Uhr MEZ).