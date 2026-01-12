Chemnitzer FC: Himmelblaue im Trainingslager angekommen
Lara - Was für einen tollen Empfang erlebte der Chemnitzer FC bitteschön bei der Ankunft am Flughafen in Antalya! Rund 70 Fans der Himmelblauen, die sich mit ins Trainingslager im türkischen Lara aufgemacht hatten, begrüßten am Sonntag den 36-köpfigen Tross aus Spielern, Trainern, Betreuern und Verantwortlichen im Terminal. Und alle Anhänger, die zu Hause im kalten Winter geblieben sind, müssen keine Panik auf der Titanic schieben.
Sie werden vom CFC-Medienteam über die sozialen Medien und die Vereinskanäle bestens informiert, was sich im Titanic Deluxe in Lara abspielt.
Dazu hat sich der Club darum bemüht, die drei Testspiele, die an der türkischen Riviera absolviert werden, per Livestream in die sächsische Heimat zu übertragen.
In Zusammenarbeit mit dem CFC-Partner SolidSport können diese als Einzelspiel für je 4,99 Euro oder alle drei im Bündel als Winter-Trainingslager-Pass 2026 für 11,99 Euro gebucht werden.
Los geht's mit den Duellen gegen die West-Regionalligisten Fortuna Köln (Dienstag/15.30 Uhr MEZ) und Wuppertaler SV (Sonnabend/15.30 Uhr MEZ). Komplettiert wird das Ganze mit dem jetzt noch festgezurrten Spiel gegen den slowakischen Erstligisten, und aktuell Sechsten der Niké liga, Železiarne Podbrezová (Sonntag/15.30 Uhr MEZ).
Drei Testspiele innerhalb von sechs Tagen sind ein sportliches Programm.
Dazu die von Cheftrainer Benjamin Duda (37) angekündigten zwei Trainingseinheiten am Tag. Da kommen die Himmelblauen voll auf ihre Kosten - und das unter wesentlich besseren Witterungsbedingungen, als sie sich aktuell in der Heimat darstellen.
"Heute früh waren minus sechs Grad in Chemnitz, heute Abend können wir hier in einer dünnen Strickjacke stehen - das zeigt, dass die Entscheidung für das Trainingslager richtig war. Gerade mit Blick auf die Witterung in Deutschland ist es wichtig, unter guten Bedingungen arbeiten zu können", unterstrich Geschäftsführer Tommy Haeder (33) nach Ankunft in Lara.
Titelfoto: Marcus Hengst